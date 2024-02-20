Карлсон раскрыл, сколько Джонсон запросил денег за интервью

Карлсон: Борис Джонсон запросил миллион долларов за интервью по Украине

21 февраля 2024 в 03:08 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил у американского журналиста Такера Карлсона 1 млн долларов за интервью с разъяснением позиции в отношении конфликта на Украине. Об этом заявил сам Карлсон. Он отметил, что отправил запрос Джонсону после того, как тот назвал его «орудием Кремля» за интервью. По словам журналиста, ему отказали, но потом выдвинули финансовые условия. «Один из его советников вернулся ко мне и сказал: „Он переговорит с вами, но это будет стоить миллион долларов. Он хочет миллион в долларах США, золоте или биткоинах“. Это случилось буквально вчера, два дня назад», — сказал Карлсон в интервью изданию Blaze. Журналист отметил, что президент РФ Владимир Путин не просил у него денег в отличии от Джонсона, поэтому считает бывшего премьер-министра Британии скользким и неприятным типом. Ранее Карлсон утверждал, что спецслужбы США пытались помешать ему провести интервью с президентом России. По словам журналиста, перед встречей с Путиным за ним устроило слежку Агентство нацбезопасности США.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил у американского журналиста Такера Карлсона 1 млн долларов за интервью с разъяснением позиции в отношении конфликта на Украине. Об этом заявил сам Карлсон. Он отметил, что отправил запрос Джонсону после того, как тот назвал его «орудием Кремля» за интервью. По словам журналиста, ему отказали, но потом выдвинули финансовые условия. «Один из его советников вернулся ко мне и сказал: „Он переговорит с вами, но это будет стоить миллион долларов. Он хочет миллион в долларах США, золоте или биткоинах“. Это случилось буквально вчера, два дня назад», — сказал Карлсон в интервью изданию Blaze. Журналист отметил, что президент РФ Владимир Путин не просил у него денег в отличии от Джонсона, поэтому считает бывшего премьер-министра Британии скользким и неприятным типом. Ранее Карлсон утверждал, что спецслужбы США пытались помешать ему провести интервью с президентом России. По словам журналиста, перед встречей с Путиным за ним устроило слежку Агентство нацбезопасности США.