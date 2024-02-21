Наблюдение за ДЭГ на президентских выборах разделили на три уровня

В России 15—17 марта 2024 года пройдут президентские выборы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центризбирком (ЦИК) РФ изменил способы наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на время президентских выборов в России. Оно будет разделено на три уровня, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

«Первый — это очное присутствие в помещении территориальной избирательной комиссии ДЭГ (ТИК ДЭГ). Для этого каждый зарегистрированный кандидат может назначить по три наблюдателя», — пояснила Памфилова «Ведомостям». Второй уровень — наблюдение на специальном портале в интернете.

Благодаря этому люди могут в любой точке наблюдать за ходом ДЭГ политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, их региональные отделения, доверенные лица кандидатов, общественные палаты субъектов, где проводится ДЭГ. Памфилова пообещала, что наблюдатели второй группы смогут контролировать «неизменность и сохранность результатов волеизъявления участников и достоверность установления его итогов.

Третий уровень доступен для всех в интернете. Пользователь сможет запросить на портале ДЭГ данные об избирателях, получивших бюллетени в разрезе участков, а также о числе проголосовавших избирателей. После идет расшифровки голосов и результаты ДЭГ, объяснила глава ЦИК.

В России 15—17 марта 2024 года пройдут президентские выборы. на них планируют разыграть квартиры, автомобили, путевки в Крым, путешествия в Долину гейзеров. В большинстве регионов страны параллельно с голосованием пройдут лотереи, викторины и опросы, которые помогут стимулировать явку избирателей. Центральная избирательная комиссия приняла решение, что ДЭГ пройдет в 29 регионах России, передает MK.RU.