Вслед за Курганом мэрия Куртамыша перевела детей на дистанционное обучение

В Куртамышком округе Курганской области школьников первой смены перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщила пресс-служба администрации территории. Ранее аналогичное решение приняли власти Кургана.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями 21 февраля занятия в образовательных учреждениях Куртамышского округа с 1-го по 8-й классы включительно первой смены в очной форме отменяются», — написано в telegram-канале мэрии. Уроки будут проведены с использованием дистанционных технологий.
В регион пришли морозы. Правительство Курганской области объявило о желтом уровне опасности. Коммунальные спецслужбы переведены на усиленный режим работы на случай ЧП.
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