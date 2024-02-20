20 февраля 2024

Вслед за Курганом мэрия Куртамыша перевела детей на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, класс, школьный класс, карантин, каникулы, школа, дистант
Школьникам разрешили учиться из дома Фото:

В Куртамышком округе Курганской области школьников первой смены перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщила пресс-служба администрации территории. Ранее аналогичное решение приняли власти Кургана.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями 21 февраля занятия в образовательных учреждениях Куртамышского округа с 1-го по 8-й классы включительно первой смены в очной форме отменяются», — написано в telegram-канале мэрии. Уроки будут проведены с использованием дистанционных технологий.

В регион пришли морозы. Правительство Курганской области объявило о желтом уровне опасности. Коммунальные спецслужбы переведены на усиленный режим работы на случай ЧП.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Куртамышком округе Курганской области школьников первой смены перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщила пресс-служба администрации территории. Ранее аналогичное решение приняли власти Кургана. «В связи с неблагоприятными погодными условиями 21 февраля занятия в образовательных учреждениях Куртамышского округа с 1-го по 8-й классы включительно первой смены в очной форме отменяются», — написано в telegram-канале мэрии. Уроки будут проведены с использованием дистанционных технологий. В регион пришли морозы. Правительство Курганской области объявило о желтом уровне опасности. Коммунальные спецслужбы переведены на усиленный режим работы на случай ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...