В школах Кургана отменили очные занятия из-за морозов

21 февраля 2024 в 05:24 Размер текста - 17 +

Школьникам первой сменили разрешили не посещать очные занятия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В курганских школах отменили занятия для учеников первой смены из-за низких температур. Об этом сообщили специалисты областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Вниманию родителей и учащихся школ Кургана! В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся с 1-го по 7-й классы включительно первой смены отменяются», — написано на сайте ЦГМС. Уроки будут проводиться в дистанционном формате. Из-за морозов в регионе введен желтый уровень опасности. Ожидается понижение температуры до -35 градусов. В связи с непогодой коммунальные службы переводят на усиленный режим работы.

В курганских школах отменили занятия для учеников первой смены из-за низких температур. Об этом сообщили специалисты областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Вниманию родителей и учащихся школ Кургана! В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся с 1-го по 7-й классы включительно первой смены отменяются», — написано на сайте ЦГМС. Уроки будут проводиться в дистанционном формате. Из-за морозов в регионе введен желтый уровень опасности. Ожидается понижение температуры до -35 градусов. В связи с непогодой коммунальные службы переводят на усиленный режим работы.