20 февраля 2024

В школах Кургана отменили очные занятия из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа-интернат. Челябинская область, ворота, цепь, замок, закрыто, въезд закрыт
Школьникам первой сменили разрешили не посещать очные занятия Фото:

В курганских школах отменили занятия для учеников первой смены из-за низких температур. Об этом сообщили специалисты областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Вниманию родителей и учащихся школ Кургана! В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся с 1-го по 7-й классы включительно первой смены отменяются», — написано на сайте ЦГМС. Уроки будут проводиться в дистанционном формате.

Из-за морозов в регионе введен желтый уровень опасности. Ожидается понижение температуры до -35 градусов. В связи с непогодой коммунальные службы переводят на усиленный режим работы.

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В курганских школах отменили занятия для учеников первой смены из-за низких температур. Об этом сообщили специалисты областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Вниманию родителей и учащихся школ Кургана! В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся с 1-го по 7-й классы включительно первой смены отменяются», — написано на сайте ЦГМС. Уроки будут проводиться в дистанционном формате. Из-за морозов в регионе введен желтый уровень опасности. Ожидается понижение температуры до -35 градусов. В связи с непогодой коммунальные службы переводят на усиленный режим работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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