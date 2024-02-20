В школах Кургана отменили очные занятия из-за морозов

Школьникам первой сменили разрешили не посещать очные занятия
В курганских школах отменили занятия для учеников первой смены из-за низких температур. Об этом сообщили специалисты областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
«Вниманию родителей и учащихся школ Кургана! В связи с низкой температурой воздуха занятия учащихся с 1-го по 7-й классы включительно первой смены отменяются», — написано на сайте ЦГМС. Уроки будут проводиться в дистанционном формате.
Из-за морозов в регионе введен желтый уровень опасности. Ожидается понижение температуры до -35 градусов. В связи с непогодой коммунальные службы переводят на усиленный режим работы.
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