20 февраля 2024

Пермская колония, которую «прославили» Pussy Riot, закупит четыре вида рыбы

ИК-28 из Березников закупит четыре вида рыбы и крабовые палочки
© Служба новостей «URA.RU»
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Женская исправительная колония. Курган , осужденные, швейный цех, женская колония, исправительная колония 4
В 2012 году о прикамской исправительной колонии узнала вся Россия Фото:

Исправительная колония №28 в Березниках (Пермский край), где отбывала срок сбежавшая из РФ участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина, закупает на торгах продукты питания. В списке товаров значатся четыре вида рыбы и крабовые палочки. Аукцион размещен на портале ЕИС «Закупки».

«Объект закупки — продукты питания для нужд ИК-28. Наименование: слабомороженые сельдь и минтай, слабосоленая скумбрия, консервы рыбные (горбуша), крабовые палочки. Цена контракта: 363 948,3 рубля», — написано в технической документации. В стоимость также входят творог, сгущенное молоко и соль.

В январе в березниковскую колонию закупали мясную продукцию. Тогда цена контракта составила более 1,2 млн рублей.

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Исправительная колония №28 в Березниках (Пермский край), где отбывала срок сбежавшая из РФ участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина, закупает на торгах продукты питания. В списке товаров значатся четыре вида рыбы и крабовые палочки. Аукцион размещен на портале ЕИС «Закупки». «Объект закупки — продукты питания для нужд ИК-28. Наименование: слабомороженые сельдь и минтай, слабосоленая скумбрия, консервы рыбные (горбуша), крабовые палочки. Цена контракта: 363 948,3 рубля», — написано в технической документации. В стоимость также входят творог, сгущенное молоко и соль. В январе в березниковскую колонию закупали мясную продукцию. Тогда цена контракта составила более 1,2 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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