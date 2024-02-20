Пермская колония, которую «прославили» Pussy Riot, закупит четыре вида рыбы

Исправительная колония №28 в Березниках (Пермский край), где отбывала срок сбежавшая из РФ участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина, закупает на торгах продукты питания. В списке товаров значатся четыре вида рыбы и крабовые палочки. Аукцион размещен на портале ЕИС «Закупки».
«Объект закупки — продукты питания для нужд ИК-28. Наименование: слабомороженые сельдь и минтай, слабосоленая скумбрия, консервы рыбные (горбуша), крабовые палочки. Цена контракта: 363 948,3 рубля», — написано в технической документации. В стоимость также входят творог, сгущенное молоко и соль.
В январе в березниковскую колонию закупали мясную продукцию. Тогда цена контракта составила более 1,2 млн рублей.
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