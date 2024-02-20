В Тюмени на 50-100% подорожали стройматериалы

В Тюмени сильнее всего подорожал газобетон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени стоимость многих стройматериалов выросла на 50-100%. Сильнее всего подорожали газобетон, металлоконструкции, кирпичи и керамики. Об этом сообщила эксперт трейд-маркетингового агентства «Планограмма» Ольга Токарева.

«С 2020 года цена на газобетон в среднем по стране выросла почти на 100%, дорожают и металлоконструкции. По данным аналитиков, реальный рост цен на арматуру в период с 2020 по 2023 года составил 70%. Также в топе по прибавке к стоимости находятся также кирпич и керамика. Они за последние три года выросли в цене не менее чем на 80%», — рассказала Токарева РБК Тюмень.

Кроме того, в лидерах по стоимости оказалась и продукция деревообрабатывающего производства. Ее стоимость увеличилась в среднем от 50% до 70%. Еще выросли в цене отделочные материалы на 40-50%, а строительные смеси и бетонные конструкции подорожали примерно на четверть.

По словам руководителя сметно-ревизионной группы ГК «Меридиан» Юлии Скворцовой, стоимость строительных материалов растет соразмерно уровню инфляции. Например, увеличиваются в цене арматура, керамзитоблок, силикатный кирпич, инертные материалы — песок, щебень и асфальтобетон.

По данным Тюменьстата, в 2023 году к началу ремонтно-строительного сезона в области подорожал цемент на 1,6%, однако подешевели краски на 3,7%. URA.RU на правах анонимности работник одного из специализированных магазинов города рассказал, что летом 2023 года в среднем на 15% подорожали товары для электромонтажа и отделочные материалы. Собеседник предполагает, что повышение цен лишь частично связано с высоким спросом из-за бума индивидуального строительства в городе. Основной причиной продавец считает проблемы при производстве подорожавших товаров.