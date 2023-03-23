К началу строительного сезона тюменцы разорятся на цементе, но сэкономят на краске

Тюменьстат: в Тюменской области подорожал цемент (на 1,6%), но подешевели краски (на 3,7%)

Дешевле всего в Тюмени приобрести краску и кирпич Фото: Денис Моргунов © URA.RU

К началу ремонтно-строительного сезона в Тюменской области подорожал цемент, но подешевели краски. На конец февраля 2023 года стоимость цемента увеличилась на 1,6%, а на краски сократилась на 3,7%. Такие данные предоставил корреспонденту URA.RU Тюменьстат.

«Среди наблюдаемых видов товаров (строительные материалы) по сравнению с январем 2023 года на период конца февраля 2023 года более всего подорожал цемент (на 1,6%). Отмечено снижение цен на краски масляные, эмали (на 3,7%) и кирпич красный (на 0,2%)», — такие данные предоставили специалиста Тюменьстата.

Ранее агентство рассказывало о том, что в преддверии начала дачного сезона в Тюмени выросли цены на семена, садовый инвентарь и удобрения. По словам источников, близких к сфере садоводства, подорожание обусловлено колебанием курса валют.