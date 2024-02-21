«Коммерсант» раскрыл причину задержанию руководителей Всероссийского общества глухих

«Коммерсант»: руководство ВОГ подозревают в махинациях с недвижимостью общества

Станислав Иванов был задержан 20 февраля МВД России Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислав Иванов и другие руководители организации были задержаны из-за махинаций с недвижимостью. Об этом рассказал источник газеты «Коммерсант».

«Махинации сразу в шести регионах с недвижимостью, принадлежавшей ВОГ, стали причиной задержания практически всего руководства центрального аппарата этой организации во главе с ее президентом», — говорится в материале. Следствие считает, что руководство ВОГ продало несколько зданий по специально заниженной цене.

Нанесенный ущерб оценивается в 211 миллионов рублей. В 2023 году также из-за махинаций с недвижимостью был задержан и осужден бывший президент ВОГ Валерий Рухледев.

Задержание Иванова и руководителей ВОГ произошло 20 февраля. ВОГ поддерживает контакты с правоохранительными органами и адвокатами задержанных. МВД пришло именно в тот момент, когда проходило совещание общественников.

После допроса часть из руководства была освобождена. Некоторых задержали на двое суток. Следствие планирует обратиться в суд с просьбой отправить в тюрьму некоторых членов ВОГ. Кого именно — не раскрывается.