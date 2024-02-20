Кандидат на пост мэра Асташин срочно выехал в Курган

20 февраля 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

Алексею Асташину предстоит добраться из Краснодара в Курган за 20 часов для участия в конкурсе на пост мэра Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Кандидат на пост главы Кургана Алексей Асташин прошел в следующий этап по отбору кандидатур на пост мэра в результате заседания комиссии по рассмотрению документов, которая прошла 20 февраля. Для прохождения собеседования ему предстоит добраться из Краснодара (где он проживает) в Курган менее, чем за сутки. Об этом URA.RU сообщил сам Асташин. «Мне позвонили из думы, сообщили, что я прошел в следующий этап [очное собеседование с членами комиссии]. Завтра в 11:20 они меня ждут у себя. Сейчас собираюсь. Время в пути — сутки, успею ли — зависит от транспортно-логистической возможности», — сообщил Асташин. При этом, он отметил, что последний прямой самолет из Краснодарского края в Курган улетел сегодня. Это случилось до того, как он узнал, что ему разрешили участвовать в собеседовании. Ранее URA.RU писало, что Асташин стал первым претендентом, который подал документы для участия в конкурсе на место главы Кургана. До 2009 года он был советником первого мэра города Анатолия Ельчанинова. Также он баллотировался на пост главы Симферополя. Сообщалось, что всего на конкурс по отбору кандидатов на пост главы заявились десять человек. Экс-глава Кургана Елена Ситникова ушла в отставку 10 января. Сейчас городом руководит первый замглавы Анастасия Аргышева, которая, по информации инсайдеров URA.RU, тоже участвует в конкурсе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидат на пост главы Кургана Алексей Асташин прошел в следующий этап по отбору кандидатур на пост мэра в результате заседания комиссии по рассмотрению документов, которая прошла 20 февраля. Для прохождения собеседования ему предстоит добраться из Краснодара (где он проживает) в Курган менее, чем за сутки. Об этом URA.RU сообщил сам Асташин. «Мне позвонили из думы, сообщили, что я прошел в следующий этап [очное собеседование с членами комиссии]. Завтра в 11:20 они меня ждут у себя. Сейчас собираюсь. Время в пути — сутки, успею ли — зависит от транспортно-логистической возможности», — сообщил Асташин. При этом, он отметил, что последний прямой самолет из Краснодарского края в Курган улетел сегодня. Это случилось до того, как он узнал, что ему разрешили участвовать в собеседовании. Ранее URA.RU писало, что Асташин стал первым претендентом, который подал документы для участия в конкурсе на место главы Кургана. До 2009 года он был советником первого мэра города Анатолия Ельчанинова. Также он баллотировался на пост главы Симферополя. Сообщалось, что всего на конкурс по отбору кандидатов на пост главы заявились десять человек. Экс-глава Кургана Елена Ситникова ушла в отставку 10 января. Сейчас городом руководит первый замглавы Анастасия Аргышева, которая, по информации инсайдеров URA.RU, тоже участвует в конкурсе.