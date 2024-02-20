Первоуральцы записали обращение к «Водоканалу» и прокуратуре из-за фекалий. Видео

21 февраля 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Первоуральцы уже не первый месяц живут в доме затопленном фекалиями (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Первоуральска обратились к директору «Водоканала» и городскому прокурору из-за затопленного фекалиями подвала в доме. Видео обращение они опубликовали в группе «Народная Команда Первоуральска» соцсети «ВКонтакте». «Мы жители города, обращаемся к руководству города, директору „Водоканала“ и прокурору Первоуральска. На протяжение не одного месяца мы живем в своих квартирах в зловонном запахе из-за затопленных подвалов фекалиями», — говорится в сообжении.



По словам местных жителей «Водоканал» публично их обвиняет в том, что они якобы не умеют пользоваться унитазом. Также первоуральцы заявили, что если ситуация не поменяется, то они наполнят ведра водой из подвалов с фекалиями и отправятся с ними к мэру города, в «Роспотребнадзор» и директору «Водоканала». Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали исполняющего обязанности директора «Водоканала» утром 12 февраля во время рабочего совещания в Первоуральске. По предварительным данным, его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Сам Матафонов свою вину отрицает. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.

Жители Первоуральска обратились к директору «Водоканала» и городскому прокурору из-за затопленного фекалиями подвала в доме. Видео обращение они опубликовали в группе «Народная Команда Первоуральска» соцсети «ВКонтакте». «Мы жители города, обращаемся к руководству города, директору „Водоканала“ и прокурору Первоуральска. На протяжение не одного месяца мы живем в своих квартирах в зловонном запахе из-за затопленных подвалов фекалиями», — говорится в сообжении. По словам местных жителей «Водоканал» публично их обвиняет в том, что они якобы не умеют пользоваться унитазом. Также первоуральцы заявили, что если ситуация не поменяется, то они наполнят ведра водой из подвалов с фекалиями и отправятся с ними к мэру города, в «Роспотребнадзор» и директору «Водоканала». Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали исполняющего обязанности директора «Водоканала» утром 12 февраля во время рабочего совещания в Первоуральске. По предварительным данным, его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Сам Матафонов свою вину отрицает. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.