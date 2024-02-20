20 февраля 2024

Первоуральцы записали обращение к «Водоканалу» и прокуратуре из-за фекалий. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Новоянгелька. (Агаповский район). Челябинская область, подвал, зима, лед, канализация, труба, замерзшая вода, прорвало, отходы жизнедеятельности
Первоуральцы уже не первый месяц живут в доме затопленном фекалиями (архивное фото) Фото:

Жители Первоуральска обратились к директору «Водоканала» и городскому прокурору из-за затопленного фекалиями подвала в доме. Видео обращение они опубликовали в группе «Народная Команда Первоуральска» соцсети «ВКонтакте».

«Мы жители города, обращаемся к руководству города, директору „Водоканала“ и прокурору Первоуральска. На протяжение не одного месяца мы живем в своих квартирах в зловонном запахе из-за затопленных подвалов фекалиями», — говорится в сообжении.

По словам местных жителей «Водоканал» публично их обвиняет в том, что они якобы не умеют пользоваться унитазом. Также первоуральцы заявили, что если ситуация не поменяется, то они наполнят ведра водой из подвалов с фекалиями и отправятся с ними к мэру города, в «Роспотребнадзор» и директору «Водоканала».

Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали исполняющего обязанности директора «Водоканала» утром 12 февраля во время рабочего совещания в Первоуральске. По предварительным данным, его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Сам Матафонов свою вину отрицает. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.

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Жители Первоуральска обратились к директору «Водоканала» и городскому прокурору из-за затопленного фекалиями подвала в доме. Видео обращение они опубликовали в группе «Народная Команда Первоуральска» соцсети «ВКонтакте». «Мы жители города, обращаемся к руководству города, директору „Водоканала“ и прокурору Первоуральска. На протяжение не одного месяца мы живем в своих квартирах в зловонном запахе из-за затопленных подвалов фекалиями», — говорится в сообжении. По словам местных жителей «Водоканал» публично их обвиняет в том, что они якобы не умеют пользоваться унитазом. Также первоуральцы заявили, что если ситуация не поменяется, то они наполнят ведра водой из подвалов с фекалиями и отправятся с ними к мэру города, в «Роспотребнадзор» и директору «Водоканала». Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали исполняющего обязанности директора «Водоканала» утром 12 февраля во время рабочего совещания в Первоуральске. По предварительным данным, его подозревают в получении взятки в размере 250 тысяч рублей. Сам Матафонов свою вину отрицает. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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