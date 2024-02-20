20 февраля 2024

Свердловских бойцов наградили орденами Мужества за взятие Авдеевки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Дарьей Дугиной в телецентре "Останкино". Москва, орден мужества
Также награду получили уральцы из Челябинской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловских бойцов в зоне СВО наградили орденами Мужества ха участие в освобождении Авдеевки (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе полпредства УрФО.

«Бойцам из Свердловской и Челябинской областей вручено 15 орденов Мужества. После торжественной части замминистра побеседовал с военнослужащими, выслушав подробные детали совершенных ими подвигов в Авдеевке», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в фонде Путина отметили заслуги свердловских бойцов ЧВК «Вагнер». Ветеранам, которые участвовали в спецоперации РФ на Украине, вручили госнаграды.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловских бойцов в зоне СВО наградили орденами Мужества ха участие в освобождении Авдеевки (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе полпредства УрФО. «Бойцам из Свердловской и Челябинской областей вручено 15 орденов Мужества. После торжественной части замминистра побеседовал с военнослужащими, выслушав подробные детали совершенных ими подвигов в Авдеевке», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в фонде Путина отметили заслуги свердловских бойцов ЧВК «Вагнер». Ветеранам, которые участвовали в спецоперации РФ на Украине, вручили госнаграды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...