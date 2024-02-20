Также награду получили уральцы из Челябинской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Свердловских бойцов в зоне СВО наградили орденами Мужества ха участие в освобождении Авдеевки (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе полпредства УрФО.
«Бойцам из Свердловской и Челябинской областей вручено 15 орденов Мужества. После торжественной части замминистра побеседовал с военнослужащими, выслушав подробные детали совершенных ими подвигов в Авдеевке», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в фонде Путина отметили заслуги свердловских бойцов ЧВК «Вагнер». Ветеранам, которые участвовали в спецоперации РФ на Украине, вручили госнаграды.
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