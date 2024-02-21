Тюменцам запретили скатываться с горки «паровозом». Фото

Врач-травматолог Самоловов дал объяснил тюменцам правила поведения на горках

21 февраля 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Также нельзя забираться на горки, когда на ступенях много людей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцам рекомендуется отказаться от катания с горок «паровозом», так как это может привести к серьезным травмам. Об этом URA.RU сообщил старший врач травматолог-ортопед приемного отделения взрослого стационара ОКБ №2 Виктор Самоловов. По его словам, также нельзя забираться на горки, когда на ступенях много людей. «Не взбирайтесь на горку, когда на ступенях много людей, ведь есть вероятность поскользнуться и упасть. Сами не скатывайтесь с горки гурьбой либо „паровозом“ и детям не разрешайте этого делать. Дожидайтесь, пока скатившийся перед вами человек уйдет со спуска, чтобы исключить вероятность удара в спину. Иначе велика вероятность заполучить травму позвоночника», — рассказал агентству врач. Также необходимо проверить перед катанием бортики и склон горки. Там не должно быть кочек и посторонних предметов. Обращайте внимание и на спуск — нельзя, чтобы он упирался в здания, деревья или выходил на дорогу. Если же вы получили травмы во время катания — обратитесь в травмпункты ОКБ №2 или филиал поликлиники №5 на улице Вьюжной. URA.RU

Тюменцам рекомендуется отказаться от катания с горок «паровозом», так как это может привести к серьезным травмам. Об этом URA.RU сообщил старший врач травматолог-ортопед приемного отделения взрослого стационара ОКБ №2 Виктор Самоловов. По его словам, также нельзя забираться на горки, когда на ступенях много людей. «Не взбирайтесь на горку, когда на ступенях много людей, ведь есть вероятность поскользнуться и упасть. Сами не скатывайтесь с горки гурьбой либо „паровозом“ и детям не разрешайте этого делать. Дожидайтесь, пока скатившийся перед вами человек уйдет со спуска, чтобы исключить вероятность удара в спину. Иначе велика вероятность заполучить травму позвоночника», — рассказал агентству врач. Также необходимо проверить перед катанием бортики и склон горки. Там не должно быть кочек и посторонних предметов. Обращайте внимание и на спуск — нельзя, чтобы он упирался в здания, деревья или выходил на дорогу. Если же вы получили травмы во время катания — обратитесь в травмпункты ОКБ №2 или филиал поликлиники №5 на улице Вьюжной.