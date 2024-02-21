Тюменцам запретили скатываться с горки «паровозом». Фото

Врач-травматолог Самоловов дал объяснил тюменцам правила поведения на горках
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и горки. Тюмень, горки, зимние забавы, зимний отдых, катание с горки, катание на горках, зимние горки, катание на плюшках
Также нельзя забираться на горки, когда на ступенях много людей Фото:

Тюменцам рекомендуется отказаться от катания с горок «паровозом», так как это может привести к серьезным травмам. Об этом URA.RU сообщил старший врач травматолог-ортопед приемного отделения взрослого стационара ОКБ №2 Виктор Самоловов. По его словам, также нельзя забираться на горки, когда на ступенях много людей.

«Не взбирайтесь на горку, когда на ступенях много людей, ведь есть вероятность поскользнуться и упасть. Сами не скатывайтесь с горки гурьбой либо „паровозом“ и детям не разрешайте этого делать. Дожидайтесь, пока скатившийся перед вами человек уйдет со спуска, чтобы исключить вероятность удара в спину. Иначе велика вероятность заполучить травму позвоночника», — рассказал агентству врач.

Также необходимо проверить перед катанием бортики и склон горки. Там не должно быть кочек и посторонних предметов. Обращайте внимание и на спуск — нельзя, чтобы он упирался в здания, деревья или выходил на дорогу. Если же вы получили травмы во время катания — обратитесь в травмпункты ОКБ №2 или филиал поликлиники №5 на улице Вьюжной.

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Тюменцам рекомендуется отказаться от катания с горок «паровозом», так как это может привести к серьезным травмам. Об этом URA.RU сообщил старший врач травматолог-ортопед приемного отделения взрослого стационара ОКБ №2 Виктор Самоловов. По его словам, также нельзя забираться на горки, когда на ступенях много людей. «Не взбирайтесь на горку, когда на ступенях много людей, ведь есть вероятность поскользнуться и упасть. Сами не скатывайтесь с горки гурьбой либо „паровозом“ и детям не разрешайте этого делать. Дожидайтесь, пока скатившийся перед вами человек уйдет со спуска, чтобы исключить вероятность удара в спину. Иначе велика вероятность заполучить травму позвоночника», — рассказал агентству врач. Также необходимо проверить перед катанием бортики и склон горки. Там не должно быть кочек и посторонних предметов. Обращайте внимание и на спуск — нельзя, чтобы он упирался в здания, деревья или выходил на дорогу. Если же вы получили травмы во время катания — обратитесь в травмпункты ОКБ №2 или филиал поликлиники №5 на улице Вьюжной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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