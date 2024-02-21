Мэрия Кургана не стала выкупать аварийное жилье, за которое сама назначила цену

22 февраля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Выселенные курганцы ждут решения властей по своим квартирам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшие жильцы аварийного общежития по проспекту Машиностроителей, 19 рассказали, что администрация Кургана не стала выкупать их аварийное жилье по цене, которую ранее назначили чиновники. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на суде по делу экс-замглавы города Андрея Жижина. «Администрация Кургана рассылала жителям общежития с предложением выкупить их квартиры, но после этого ничего не происходило», — рассказали судье Евгению Колесову несколько свидетелей, проживавших в аварийном доме. Как затем объяснили жильцам чиновники, выплаты не стали производить из-за отсутствия финансирования. Сразу несколько человек рассказали суду, что получали в 2020 году предложения о выкупе жилья по цене около 700 тысяч рублей. На тот момент цена их устраивала, и они приходили подписывать соглашения. Люди ждали получения денег в январе 2021 года, но власти не стали выплачивать деньги. Обратившимся за разъяснениями жильцам аварийного общежития рассказали, что выплат не будет, поскольку соглашение они подписывали в одностороннем порядке. Администрация документы не подписывала из-за отсутствия финансирования, поэтому обязательств не несет. Люди возмущены волокитой и тем, что цены с тех пор на жилье значительно выросли. После выселения и потери жилья они ждут решения вопроса со стороны чиновников. Обвиняемый Жижин в показаниях свидетелей не фигурировал. Бывшие жильцы аварийного дома дают свидетельства по делу о халатности и превышении полномочий, в которых обвиняют экс-замглавы города Андрея Жижина. Экс-чиновника следствие считает ответственным за не расселение двух аварийных домов по Машиностроителей и Гагарина. Также ему вменяют в вину превышение полномочий при приемке некачественного жилья для сирот. Свою вину Жижин не признает. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура в рамках уголовного дела подала ходатайство. Она считает, что Жижин должен возместить 15,6 млн рублей ущерба администрации Кургана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшие жильцы аварийного общежития по проспекту Машиностроителей, 19 рассказали, что администрация Кургана не стала выкупать их аварийное жилье по цене, которую ранее назначили чиновники. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на суде по делу экс-замглавы города Андрея Жижина. «Администрация Кургана рассылала жителям общежития с предложением выкупить их квартиры, но после этого ничего не происходило», — рассказали судье Евгению Колесову несколько свидетелей, проживавших в аварийном доме. Как затем объяснили жильцам чиновники, выплаты не стали производить из-за отсутствия финансирования. Сразу несколько человек рассказали суду, что получали в 2020 году предложения о выкупе жилья по цене около 700 тысяч рублей. На тот момент цена их устраивала, и они приходили подписывать соглашения. Люди ждали получения денег в январе 2021 года, но власти не стали выплачивать деньги. Обратившимся за разъяснениями жильцам аварийного общежития рассказали, что выплат не будет, поскольку соглашение они подписывали в одностороннем порядке. Администрация документы не подписывала из-за отсутствия финансирования, поэтому обязательств не несет. Люди возмущены волокитой и тем, что цены с тех пор на жилье значительно выросли. После выселения и потери жилья они ждут решения вопроса со стороны чиновников. Обвиняемый Жижин в показаниях свидетелей не фигурировал. Бывшие жильцы аварийного дома дают свидетельства по делу о халатности и превышении полномочий, в которых обвиняют экс-замглавы города Андрея Жижина. Экс-чиновника следствие считает ответственным за не расселение двух аварийных домов по Машиностроителей и Гагарина. Также ему вменяют в вину превышение полномочий при приемке некачественного жилья для сирот. Свою вину Жижин не признает. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура в рамках уголовного дела подала ходатайство. Она считает, что Жижин должен возместить 15,6 млн рублей ущерба администрации Кургана.