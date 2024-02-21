Курганская ГИБДД в праздник устроит массовые проверки водителей

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Ограничение стоянки автомобилей на площади Ленина. Курган, площадь ленина, дпс, гаи, жезл дпс
В Кургане ГИБДД устроит массовую проверку Фото:

Сотрудники отдела ГИБДД по г. Кургану устроят массовые проверки водителей. Автомобилистов в нетрезвом виде, а также нарушителей ПДД будут выявлять 22 и 23 февраля. Об этом URA.RU рассказали в городской Госавтоинспекции.

«22 и 23 февраля на территории города [Кургана] состоится специальное мероприятие „Нетрезвый водитель“», — сообщили в полиции. Сотрудники проведут массовые проверки водителей на предмет управления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Инспекторы будут также останавливать автомобили, чьи водители грубо нарушили правила дорожного движения. В течение двух дней будет дежурить максимальное количество сотрудников. Госавтоинспекция просит жителей города сообщить о нетрезвых гражданах, садящихся за руль.

Ранее URA.RU сообщало, что Госавтоинспекция предупредила водителей о непогоде. Автомобилистов и пешеходов призвали быть внимательными при ухудшении дорожных условий в снегопад и метель.

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Сотрудники отдела ГИБДД по г. Кургану устроят массовые проверки водителей. Автомобилистов в нетрезвом виде, а также нарушителей ПДД будут выявлять 22 и 23 февраля. Об этом URA.RU рассказали в городской Госавтоинспекции. «22 и 23 февраля на территории города [Кургана] состоится специальное мероприятие „Нетрезвый водитель“», — сообщили в полиции. Сотрудники проведут массовые проверки водителей на предмет управления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Инспекторы будут также останавливать автомобили, чьи водители грубо нарушили правила дорожного движения. В течение двух дней будет дежурить максимальное количество сотрудников. Госавтоинспекция просит жителей города сообщить о нетрезвых гражданах, садящихся за руль. Ранее URA.RU сообщало, что Госавтоинспекция предупредила водителей о непогоде. Автомобилистов и пешеходов призвали быть внимательными при ухудшении дорожных условий в снегопад и метель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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