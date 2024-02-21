Курганская ГИБДД в праздник устроит массовые проверки водителей

Сотрудники отдела ГИБДД по г. Кургану устроят массовые проверки водителей. Автомобилистов в нетрезвом виде, а также нарушителей ПДД будут выявлять 22 и 23 февраля. Об этом URA.RU рассказали в городской Госавтоинспекции.
«22 и 23 февраля на территории города [Кургана] состоится специальное мероприятие „Нетрезвый водитель“», — сообщили в полиции. Сотрудники проведут массовые проверки водителей на предмет управления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Инспекторы будут также останавливать автомобили, чьи водители грубо нарушили правила дорожного движения. В течение двух дней будет дежурить максимальное количество сотрудников. Госавтоинспекция просит жителей города сообщить о нетрезвых гражданах, садящихся за руль.
Ранее URA.RU сообщало, что Госавтоинспекция предупредила водителей о непогоде. Автомобилистов и пешеходов призвали быть внимательными при ухудшении дорожных условий в снегопад и метель.
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