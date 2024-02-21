Курганская ГИБДД в праздник устроит массовые проверки водителей

21 февраля 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

В Кургане ГИБДД устроит массовую проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники отдела ГИБДД по г. Кургану устроят массовые проверки водителей. Автомобилистов в нетрезвом виде, а также нарушителей ПДД будут выявлять 22 и 23 февраля. Об этом URA.RU рассказали в городской Госавтоинспекции. «22 и 23 февраля на территории города [Кургана] состоится специальное мероприятие „Нетрезвый водитель“», — сообщили в полиции. Сотрудники проведут массовые проверки водителей на предмет управления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Инспекторы будут также останавливать автомобили, чьи водители грубо нарушили правила дорожного движения. В течение двух дней будет дежурить максимальное количество сотрудников. Госавтоинспекция просит жителей города сообщить о нетрезвых гражданах, садящихся за руль. Ранее URA.RU сообщало, что Госавтоинспекция предупредила водителей о непогоде. Автомобилистов и пешеходов призвали быть внимательными при ухудшении дорожных условий в снегопад и метель.

Сотрудники отдела ГИБДД по г. Кургану устроят массовые проверки водителей. Автомобилистов в нетрезвом виде, а также нарушителей ПДД будут выявлять 22 и 23 февраля. Об этом URA.RU рассказали в городской Госавтоинспекции. «22 и 23 февраля на территории города [Кургана] состоится специальное мероприятие „Нетрезвый водитель“», — сообщили в полиции. Сотрудники проведут массовые проверки водителей на предмет управления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Инспекторы будут также останавливать автомобили, чьи водители грубо нарушили правила дорожного движения. В течение двух дней будет дежурить максимальное количество сотрудников. Госавтоинспекция просит жителей города сообщить о нетрезвых гражданах, садящихся за руль. Ранее URA.RU сообщало, что Госавтоинспекция предупредила водителей о непогоде. Автомобилистов и пешеходов призвали быть внимательными при ухудшении дорожных условий в снегопад и метель.