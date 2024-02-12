12 февраля 2024

Курганская ГИБДД предупредила водителей из-за снега и плохой видимости

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15 февраля в Курганской области прогнозируется скользкость и плохая видимость на дорогах Фото:

Госавтоинспекция призвала 15 февраля курганских водителей быть внимательными на дорогах в условиях понижения температур, образования скользкости и недостаточной видимости и отказаться от дальних поездок. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Кургану.

«15 февраля ожидается резкое понижение температуры, сильные осадки в виде снега, в связи с чем, на проезжей части, прогнозируется зимняя скользкость и недостаточная видимость. В связи с изменениями погоды, понижением температуры воздуха и осадками в виде снега. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательнее, и, по возможности, отказаться от дальних поездок», — сообщает ведомство.

Кроме этого, представители городского ОГИБДД обратились с просьбой быть внимательными пешеходов при пересечении проезжей части и во время того, как они выходят из транспортного средства. Также сотрудники рекомендуют использовать световозвращающие элементы из-за условий плохой видимости.

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Госавтоинспекция призвала 15 февраля курганских водителей быть внимательными на дорогах в условиях понижения температур, образования скользкости и недостаточной видимости и отказаться от дальних поездок. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Кургану. «15 февраля ожидается резкое понижение температуры, сильные осадки в виде снега, в связи с чем, на проезжей части, прогнозируется зимняя скользкость и недостаточная видимость. В связи с изменениями погоды, понижением температуры воздуха и осадками в виде снега. Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть внимательнее, и, по возможности, отказаться от дальних поездок», — сообщает ведомство. Кроме этого, представители городского ОГИБДД обратились с просьбой быть внимательными пешеходов при пересечении проезжей части и во время того, как они выходят из транспортного средства. Также сотрудники рекомендуют использовать световозвращающие элементы из-за условий плохой видимости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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