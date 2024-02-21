Путин провел переговоры с президентом Казахстана: главные заявления

Путин начал переговоры с президентом Казахстана Токаевым в Казани

21 февраля 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поддержал предложение Токаева провести Игры будущего в Казахстане Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Владимир Путин начал двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». О чем говорили политики — в материале URA.RU. Путин и Токаев обсудили спорт Путин поблагодарил Токаева за то, что он приехал на спортивное событие. Российский лидер заявил, что спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. «У нас много участников из более чем 100 стран — 104 страны приехали, с разных континентов молодые люди, которые увлекаются и диджитал спортом, и… традиционным спортом», — сказал президент в ходе встречи. Он добавил, что это пойдет на пользу. По словам главы РФ, во многих странах мира многие молодые люди интересуются новыми видами спорта. «Искренне рад, что здесь нахожусь. Игры будущего — уникальный формат <…> Мы привезли сюда солидную команду, мы рассчитываем на положительные результаты», — отметил Токаев. Он также предложил президенту РФ провести следующие Игры будущего в Казахстане. «Супер», — отреагировал Путин на инициативу Токаева во время встречи политиков в Казани. Токаев поддержал Путина на предстоящих выборах Токаев выразил благодарность за приглашение. Он заявил, что не сомневается в победе Путина на предстоящих президентских выборах, а также пожелал ему успехов на избирательной кампании. «Все мы в ожидании выборов, которые состоятся 17 марта в России. Каких-либо сомнений в вашей победе нет, потому что страна под вашим авторитетным руководством достигает заметных впечатляющих успехов», — подчеркнул Токаев. Он также отметил, что Путин своими заявлениями формирует глобальную повестку дня, а также указал, что российская экономика достигла больших успехов, несмотря на трудности. «Пользуясь случаем, желаю успехов на вашей предстоящей избирательной кампании», — заключил Токаев. Лидеры Казахстана и России обсудили взаимоотношения стран Российский лидер заявил об успешном развитии двусторонних отношений и предложил обсудить все направления взаимодействия двух стран. «Что касается наших двусторонних отношений, они развиваются весьма успешно, практически по всем жизненно важным направлениям для нас», — отметил Путин. Он напомнил о своем визите в Казахстан, когда были намечены направления дальнейшего развития. Кроме того, президент России поблагодарил Токаева за сердечный и деловой прием. «Мы сейчас имеем возможность поговорить, если есть необходимость, по всем направлениям», — подытожил он. Президент Казахстана отметил положительное сотрудничество стран. «Обе стороны правительства успешно работают, на мой взгляд, с реализацией договоренностей. Будем и дальше работать», — подчеркнул Токаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Путин начал двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, который прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». О чем говорили политики — в материале URA.RU. Путин поблагодарил Токаева за то, что он приехал на спортивное событие. Российский лидер заявил, что спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. «У нас много участников из более чем 100 стран — 104 страны приехали, с разных континентов молодые люди, которые увлекаются и диджитал спортом, и… традиционным спортом», — сказал президент в ходе встречи. Он добавил, что это пойдет на пользу. По словам главы РФ, во многих странах мира многие молодые люди интересуются новыми видами спорта. «Искренне рад, что здесь нахожусь. Игры будущего — уникальный формат <…> Мы привезли сюда солидную команду, мы рассчитываем на положительные результаты», — отметил Токаев. Он также предложил президенту РФ провести следующие Игры будущего в Казахстане. «Супер», — отреагировал Путин на инициативу Токаева во время встречи политиков в Казани. Токаев выразил благодарность за приглашение. Он заявил, что не сомневается в победе Путина на предстоящих президентских выборах, а также пожелал ему успехов на избирательной кампании. «Все мы в ожидании выборов, которые состоятся 17 марта в России. Каких-либо сомнений в вашей победе нет, потому что страна под вашим авторитетным руководством достигает заметных впечатляющих успехов», — подчеркнул Токаев. Он также отметил, что Путин своими заявлениями формирует глобальную повестку дня, а также указал, что российская экономика достигла больших успехов, несмотря на трудности. «Пользуясь случаем, желаю успехов на вашей предстоящей избирательной кампании», — заключил Токаев. Российский лидер заявил об успешном развитии двусторонних отношений и предложил обсудить все направления взаимодействия двух стран. «Что касается наших двусторонних отношений, они развиваются весьма успешно, практически по всем жизненно важным направлениям для нас», — отметил Путин. Он напомнил о своем визите в Казахстан, когда были намечены направления дальнейшего развития. Кроме того, президент России поблагодарил Токаева за сердечный и деловой прием. «Мы сейчас имеем возможность поговорить, если есть необходимость, по всем направлениям», — подытожил он. Президент Казахстана отметил положительное сотрудничество стран. «Обе стороны правительства успешно работают, на мой взгляд, с реализацией договоренностей. Будем и дальше работать», — подчеркнул Токаев.