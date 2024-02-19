«Курганмашзавод» отправил на фронт первую в 2024 году партию БМП-3. Видео

20 февраля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Из Кургана отгрузили новую партию БМП-3 в войска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Курганмашзавод» отправил первую в 2024 году партию боевых машин пехоты БМП-3 в войска в рамках гособоронзаказа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». «АО „Курганмашзавод“ поставил заказчику первую в 2024 году партию БМП-3. Количество боевых машин пехоты, поставленных Минобороны РФ с начала текущего года, в полтора раза больше объемов аналогичного периода прошлого года», — сообщили URA.RU в холдинге. Каждый экземпляр БМП-3 оснащается противокумулятивными решетками и бронеэкранами. Такие же комплекты дополнительной защиты поставляются заказчику отдельно для установки на машины, уже находящиеся в эксплуатации в войсках. В 2023 году «Курганмашзавод» досрочно закрыл госконтракты на поставку в войска БМП-3 и БТР-МДМ. По итогам прошлого года оборонным предприятием были удвоены объемы военной техники. Также дочерние предприятия «Курганмашзавода» занимаются ремонтом бронемашин из зоны СВО. На производствах в Волгограде, Екатеринбурге и Амурской области восстанавливают БМД-2, БМП-2 и БТР-Д.

«Курганмашзавод» отправил первую в 2024 году партию боевых машин пехоты БМП-3 в войска в рамках гособоронзаказа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». «АО „Курганмашзавод“ поставил заказчику первую в 2024 году партию БМП-3. Количество боевых машин пехоты, поставленных Минобороны РФ с начала текущего года, в полтора раза больше объемов аналогичного периода прошлого года», — сообщили URA.RU в холдинге. Каждый экземпляр БМП-3 оснащается противокумулятивными решетками и бронеэкранами. Такие же комплекты дополнительной защиты поставляются заказчику отдельно для установки на машины, уже находящиеся в эксплуатации в войсках. В 2023 году «Курганмашзавод» досрочно закрыл госконтракты на поставку в войска БМП-3 и БТР-МДМ. По итогам прошлого года оборонным предприятием были удвоены объемы военной техники. Также дочерние предприятия «Курганмашзавода» занимаются ремонтом бронемашин из зоны СВО. На производствах в Волгограде, Екатеринбурге и Амурской области восстанавливают БМД-2, БМП-2 и БТР-Д.