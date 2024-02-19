19 февраля 2024

«Курганмашзавод» отправил на фронт первую в 2024 году партию БМП-3. Видео

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Завод КМЗ. Курган, бмп, кмз, бмп 3
Из Кургана отгрузили новую партию БМП-3 в войска Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

«Курганмашзавод» отправил первую в 2024 году партию боевых машин пехоты БМП-3 в войска в рамках гособоронзаказа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

«АО „Курганмашзавод“ поставил заказчику первую в 2024 году партию БМП-3. Количество боевых машин пехоты, поставленных Минобороны РФ с начала текущего года, в полтора раза больше объемов аналогичного периода прошлого года», — сообщили URA.RU в холдинге. Каждый экземпляр БМП-3 оснащается противокумулятивными решетками и бронеэкранами. Такие же комплекты дополнительной защиты поставляются заказчику отдельно для установки на машины, уже находящиеся в эксплуатации в войсках.

В 2023 году «Курганмашзавод» досрочно закрыл госконтракты на поставку в войска БМП-3 и БТР-МДМ. По итогам прошлого года оборонным предприятием были удвоены объемы военной техники. Также дочерние предприятия «Курганмашзавода» занимаются ремонтом бронемашин из зоны СВО. На производствах в Волгограде, Екатеринбурге и Амурской области восстанавливают БМД-2, БМП-2 и БТР-Д.

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«Курганмашзавод» отправил первую в 2024 году партию боевых машин пехоты БМП-3 в войска в рамках гособоронзаказа. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». «АО „Курганмашзавод“ поставил заказчику первую в 2024 году партию БМП-3. Количество боевых машин пехоты, поставленных Минобороны РФ с начала текущего года, в полтора раза больше объемов аналогичного периода прошлого года», — сообщили URA.RU в холдинге. Каждый экземпляр БМП-3 оснащается противокумулятивными решетками и бронеэкранами. Такие же комплекты дополнительной защиты поставляются заказчику отдельно для установки на машины, уже находящиеся в эксплуатации в войсках. В 2023 году «Курганмашзавод» досрочно закрыл госконтракты на поставку в войска БМП-3 и БТР-МДМ. По итогам прошлого года оборонным предприятием были удвоены объемы военной техники. Также дочерние предприятия «Курганмашзавода» занимаются ремонтом бронемашин из зоны СВО. На производствах в Волгограде, Екатеринбурге и Амурской области восстанавливают БМД-2, БМП-2 и БТР-Д.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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