Курганские санатории заняли призовое место в финале всероссийской премии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Санаторий "Озеро Медвежье". Курганская область , пляж, озеро медвежье
Санатории из Курганской области стали одними из лучших в России (архивное фото) Фото:

Курганская область, где находятся санатории «Озеро Медвежье», «Сосновая роща», «Лесники» и «Жемчужина Зауралья», стала призером всероссийской премии Russian Travel Awards. Информацию об этом опубликовали представители региональных властей в telegram-канале.

«Курганская область заняла второе место в номинации „Регион санаторного и оздоровительного туризма“ III Всероссийской премии Russian Travel Awards. Финальный отборочный этап проходил с 19 по 21 февраля в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении представителей областных властей.

По данным организаторов, первое место в конкурсе жюри присудило Тюменской области. Курганская область в финале обошла знаменитый курортный Краснодарский край, который занял третье место.

Ранее в регионе обновили санатории «Озеро Медвежье» и «Сосновая роща». Владельцы «Лесников» также проводят модернизацию санаторного комплекса.

Курганские санатории стали призерами всероссийской премии Russian Travel Awards
Курганские санатории стали призерами всероссийской премии Russian Travel Awards
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганская область, где находятся санатории «Озеро Медвежье», «Сосновая роща», «Лесники» и «Жемчужина Зауралья», стала призером всероссийской премии Russian Travel Awards. Информацию об этом опубликовали представители региональных властей в telegram-канале. «Курганская область заняла второе место в номинации „Регион санаторного и оздоровительного туризма“ III Всероссийской премии Russian Travel Awards. Финальный отборочный этап проходил с 19 по 21 февраля в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении представителей областных властей. По данным организаторов, первое место в конкурсе жюри присудило Тюменской области. Курганская область в финале обошла знаменитый курортный Краснодарский край, который занял третье место. Ранее в регионе обновили санатории «Озеро Медвежье» и «Сосновая роща». Владельцы «Лесников» также проводят модернизацию санаторного комплекса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...