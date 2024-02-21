Курганская область, где находятся санатории «Озеро Медвежье», «Сосновая роща», «Лесники» и «Жемчужина Зауралья», стала призером всероссийской премии Russian Travel Awards. Информацию об этом опубликовали представители региональных властей в telegram-канале.
«Курганская область заняла второе место в номинации „Регион санаторного и оздоровительного туризма“ III Всероссийской премии Russian Travel Awards. Финальный отборочный этап проходил с 19 по 21 февраля в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении представителей областных властей.
По данным организаторов, первое место в конкурсе жюри присудило Тюменской области. Курганская область в финале обошла знаменитый курортный Краснодарский край, который занял третье место.
Ранее в регионе обновили санатории «Озеро Медвежье» и «Сосновая роща». Владельцы «Лесников» также проводят модернизацию санаторного комплекса.
Курганские санатории стали призерами всероссийской премии Russian Travel Awards
Фото: telegram-канал «Курганская область официально», https://t.me/kurganskayaobl/23723
Курганская область, где находятся санатории «Озеро Медвежье», «Сосновая роща», «Лесники» и «Жемчужина Зауралья», стала призером всероссийской премии Russian Travel Awards. Информацию об этом опубликовали представители региональных властей в telegram-канале. «Курганская область заняла второе место в номинации „Регион санаторного и оздоровительного туризма“ III Всероссийской премии Russian Travel Awards. Финальный отборочный этап проходил с 19 по 21 февраля в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении представителей областных властей. По данным организаторов, первое место в конкурсе жюри присудило Тюменской области. Курганская область в финале обошла знаменитый курортный Краснодарский край, который занял третье место. Ранее в регионе обновили санатории «Озеро Медвежье» и «Сосновая роща». Владельцы «Лесников» также проводят модернизацию санаторного комплекса.