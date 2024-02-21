21 февраля 2024

Медведев жестко отреагировал на смерть летчика Кузьминова, угнавшего Ми-8

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, медведев дмитрий
Медведев прокомментировал смерть летчика-предателя Кузьминова Фото:
новость из сюжета
Российский летчик-предатель угнал на Украину вертолет Ми-8

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал смерть летчика-перебежчика Максима Кузьминова. По его словам, собаке собачья смерть.

«Собаке — собачья смерть», — сказал Медведев об убийстве летчика. Видео с заявлением зампреда Совбеза появилось в его telegram-канале.

О смерти Кузьминова стало известно накануне по сообщениям испанской полиции. Ранее в СМИ заявили об обнаружении тела Кузьминова в Испании. В главном управлении украинской разведки уже подтвердили эту информацию. Максим Кузьминов угнал вертолет для ВСУ в 2023 году. Тогда он захватил судно с российскими пилотами на борту, которые погибли.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал смерть летчика-перебежчика Максима Кузьминова. По его словам, собаке собачья смерть. «Собаке — собачья смерть», — сказал Медведев об убийстве летчика. Видео с заявлением зампреда Совбеза появилось в его telegram-канале. О смерти Кузьминова стало известно накануне по сообщениям испанской полиции. Ранее в СМИ заявили об обнаружении тела Кузьминова в Испании. В главном управлении украинской разведки уже подтвердили эту информацию. Максим Кузьминов угнал вертолет для ВСУ в 2023 году. Тогда он захватил судно с российскими пилотами на борту, которые погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...