Медведев жестко отреагировал на смерть летчика Кузьминова, угнавшего Ми-8

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал смерть летчика-перебежчика Максима Кузьминова. По его словам, собаке собачья смерть.
«Собаке — собачья смерть», — сказал Медведев об убийстве летчика. Видео с заявлением зампреда Совбеза появилось в его telegram-канале.
О смерти Кузьминова стало известно накануне по сообщениям испанской полиции. Ранее в СМИ заявили об обнаружении тела Кузьминова в Испании. В главном управлении украинской разведки уже подтвердили эту информацию. Максим Кузьминов угнал вертолет для ВСУ в 2023 году. Тогда он захватил судно с российскими пилотами на борту, которые погибли.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал смерть летчика-перебежчика Максима Кузьминова. По его словам, собаке собачья смерть. «Собаке — собачья смерть», — сказал Медведев об убийстве летчика. Видео с заявлением зампреда Совбеза появилось в его telegram-канале. О смерти Кузьминова стало известно накануне по сообщениям испанской полиции. Ранее в СМИ заявили об обнаружении тела Кузьминова в Испании. В главном управлении украинской разведки уже подтвердили эту информацию. Максим Кузьминов угнал вертолет для ВСУ в 2023 году. Тогда он захватил судно с российскими пилотами на борту, которые погибли.