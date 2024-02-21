21 февраля 2024

«Ведомости»: россиянам разрешат заселяться в отели по военным билетам

© Служба новостей «URA.RU»
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Военный билет. Екатеринбург, военный билет
В гостиницы можно будет заселиться по военному билету Фото:

Минэкономразвития РФ предложило проект поправок в законодательство, согласно которым в гостиницы можно будет заселяться по военному билету. Проект изменений опубликован на интернет-портале нормативных правовых актов.

«Указанные изменения необходимы для упрощения процедуры заселения в гостиницу для потребителей, а также регистрационного учета граждан РФ. Россияне смогут заселяться в отели по военному билету, правам и загранпаспорту», — передают «Ведомости» со ссылкой на текст проекта поправок.

По данным издания, в России нередки случаи, когда военным отказывали в заселении в гостиницы из-за отсутствия паспорта. При этом у военнослужащих на руках были военные билеты. В гостиничной ассоциации уже поддержали проект поправок Минэкономразвития. Представители ассоциации отметили, что принятие изменений поможет уменьшить число конфликтов и скандалов при заселении в отели.

Бойцов, которые возвращались из отпуска в зону СВО, отказались заселять в отель «Добрыня», расположенный в Ростовской области в городе Миллерово. Администратор, услышав, что приехали военные, отказала им в заселении.

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Минэкономразвития РФ предложило проект поправок в законодательство, согласно которым в гостиницы можно будет заселяться по военному билету. Проект изменений опубликован на интернет-портале нормативных правовых актов. «Указанные изменения необходимы для упрощения процедуры заселения в гостиницу для потребителей, а также регистрационного учета граждан РФ. Россияне смогут заселяться в отели по военному билету, правам и загранпаспорту», — передают «Ведомости» со ссылкой на текст проекта поправок. По данным издания, в России нередки случаи, когда военным отказывали в заселении в гостиницы из-за отсутствия паспорта. При этом у военнослужащих на руках были военные билеты. В гостиничной ассоциации уже поддержали проект поправок Минэкономразвития. Представители ассоциации отметили, что принятие изменений поможет уменьшить число конфликтов и скандалов при заселении в отели. Бойцов, которые возвращались из отпуска в зону СВО, отказались заселять в отель «Добрыня», расположенный в Ростовской области в городе Миллерово. Администратор, услышав, что приехали военные, отказала им в заселении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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