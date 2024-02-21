Общество «Ведомости»: россиянам разрешат заселяться в отели по военным билетам 22 февраля 2024 в 02:54 Размер текста - 17 + В гостиницы можно будет заселиться по военному билету Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минэкономразвития РФ предложило проект поправок в законодательство, согласно которым в гостиницы можно будет заселяться по военному билету. Проект изменений опубликован на интернет-портале нормативных правовых актов. «Указанные изменения необходимы для упрощения процедуры заселения в гостиницу для потребителей, а также регистрационного учета граждан РФ. Россияне смогут заселяться в отели по военному билету, правам и загранпаспорту», — передают «Ведомости» со ссылкой на текст проекта поправок. По данным издания, в России нередки случаи, когда военным отказывали в заселении в гостиницы из-за отсутствия паспорта. При этом у военнослужащих на руках были военные билеты. В гостиничной ассоциации уже поддержали проект поправок Минэкономразвития. Представители ассоциации отметили, что принятие изменений поможет уменьшить число конфликтов и скандалов при заселении в отели. Бойцов, которые возвращались из отпуска в зону СВО, отказались заселять в отель «Добрыня», расположенный в Ростовской области в городе Миллерово. Администратор, услышав, что приехали военные, отказала им в заселении. Минэкономразвития РФ предложило проект поправок в законодательство, согласно которым в гостиницы можно будет заселяться по военному билету. Проект изменений опубликован на интернет-портале нормативных правовых актов. «Указанные изменения необходимы для упрощения процедуры заселения в гостиницу для потребителей, а также регистрационного учета граждан РФ. Россияне смогут заселяться в отели по военному билету, правам и загранпаспорту», — передают «Ведомости» со ссылкой на текст проекта поправок. По данным издания, в России нередки случаи, когда военным отказывали в заселении в гостиницы из-за отсутствия паспорта. При этом у военнослужащих на руках были военные билеты. В гостиничной ассоциации уже поддержали проект поправок Минэкономразвития. Представители ассоциации отметили, что принятие изменений поможет уменьшить число конфликтов и скандалов при заселении в отели. Бойцов, которые возвращались из отпуска в зону СВО, отказались заселять в отель «Добрыня», расположенный в Ростовской области в городе Миллерово. Администратор, услышав, что приехали военные, отказала им в заселении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям