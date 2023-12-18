В Ростовской области бойцов СВО отказались заселять в отель

18 декабря 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Бойцов СВО не пустили в отель Миллерова в Ростовской области Фото: Размик Закарян © URA.RU Бойцов, которые возвращались из отпуска в зону СВО, отказались заселять в отель «Добрыня», расположенный в Ростовской области в городе Миллерово. Об этом пишет telegram-канал Don Mash со ссылкой на волонтера по имени Анастасия. «Наш водитель в аэропорту встречал ребят, у которых уже закончился отпуск, и они ехали обратно в зону своей службы. Ребята [были] абсолютно трезвые, абсолютно чистые, они с отпуска. Они не собирались там „гулять“ — им просто нужно было время, где им можно было поспать и вернуться в зону своей службы», — рассказала Анастасия. Бойцов СВО не пустили в трехместный номер в притаможенной зоне в городе, уточнила волонтер. Ночью ей позвонил водитель, который посетовал на то, что их не пускают даже на территорию гостиницы. Он обратился к администратору отеля. Она поинтересовалась, военные ли это либо гражданские люди. Услышав, что приехали военные, она отказала им в поселении в отель. Хозяйка гостиницы позже пояснила, что ничего плохого в отказе не видит, это семейное дело, а военные якобы обычно курят, пьют и шумят. Ранее в Екатеринбурге бойца СВО отказались пускать в ночной клуб Chili. Солдат, получивший ранение в зоне проведения СВО, хотел сменить обстановку, развеяться и отдохнуть в клубе, но так и не попал туда. В заведении объяснили, что причиной для отказа стало то, что посетитель был пьян и вел себя агрессивно. Помимо этого, охрану смутил внешний вид военного — он пришел в служебной форме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бойцов, которые возвращались из отпуска в зону СВО, отказались заселять в отель «Добрыня», расположенный в Ростовской области в городе Миллерово. Об этом пишет telegram-канал Don Mash со ссылкой на волонтера по имени Анастасия. «Наш водитель в аэропорту встречал ребят, у которых уже закончился отпуск, и они ехали обратно в зону своей службы. Ребята [были] абсолютно трезвые, абсолютно чистые, они с отпуска. Они не собирались там „гулять“ — им просто нужно было время, где им можно было поспать и вернуться в зону своей службы», — рассказала Анастасия. Бойцов СВО не пустили в трехместный номер в притаможенной зоне в городе, уточнила волонтер. Ночью ей позвонил водитель, который посетовал на то, что их не пускают даже на территорию гостиницы. Он обратился к администратору отеля. Она поинтересовалась, военные ли это либо гражданские люди. Услышав, что приехали военные, она отказала им в поселении в отель. Хозяйка гостиницы позже пояснила, что ничего плохого в отказе не видит, это семейное дело, а военные якобы обычно курят, пьют и шумят. Ранее в Екатеринбурге бойца СВО отказались пускать в ночной клуб Chili. Солдат, получивший ранение в зоне проведения СВО, хотел сменить обстановку, развеяться и отдохнуть в клубе, но так и не попал туда. В заведении объяснили, что причиной для отказа стало то, что посетитель был пьян и вел себя агрессивно. Помимо этого, охрану смутил внешний вид военного — он пришел в служебной форме.