Узбекистан решил в четыре раза увеличить объемы поставок газа из РФ

Республика Узбекистан планирует в четыре раза увеличить объемы поставок газа из России. Об этом говорится в постановлении правительства страны.
«Узбекистан увеличит импорт российского газа с 9 млн до 32 млн кубометров в сутки. Этот объем эквивалентен 11,68 млрд кубометров в год», — передают «Ведомости» со ссылкой на постановление правительства Узбекистана.
Согласно документу, правительство Узбекистана планирует модернизацию магистральной системы газопроводов, чтобы увеличить импорт газа из России. «Газпром» начал поставки газа в центрально-азиатскую страну в начале октября 2023 года.
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Узбекистанский лидер заявил, что его страна разрабатывает с Россией перспективные проекты на 45 миллиардов долларов.
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