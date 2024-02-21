21 февраля 2024

Узбекистан решил в четыре раза увеличить объемы поставок газа из РФ

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, газ, огнеопасно, газопровод, газификация, газовая труба, газоснабжение
Россия увеличит поставки газа в Узбекистан Фото:

Республика Узбекистан планирует в четыре раза увеличить объемы поставок газа из России. Об этом говорится в постановлении правительства страны.

«Узбекистан увеличит импорт российского газа с 9 млн до 32 млн кубометров в сутки. Этот объем эквивалентен 11,68 млрд кубометров в год», — передают «Ведомости» со ссылкой на постановление правительства Узбекистана.

Согласно документу, правительство Узбекистана планирует модернизацию магистральной системы газопроводов, чтобы увеличить импорт газа из России. «Газпром» начал поставки газа в центрально-азиатскую страну в начале октября 2023 года.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Узбекистанский лидер заявил, что его страна разрабатывает с Россией перспективные проекты на 45 миллиардов долларов.

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Республика Узбекистан планирует в четыре раза увеличить объемы поставок газа из России. Об этом говорится в постановлении правительства страны. «Узбекистан увеличит импорт российского газа с 9 млн до 32 млн кубометров в сутки. Этот объем эквивалентен 11,68 млрд кубометров в год», — передают «Ведомости» со ссылкой на постановление правительства Узбекистана. Согласно документу, правительство Узбекистана планирует модернизацию магистральной системы газопроводов, чтобы увеличить импорт газа из России. «Газпром» начал поставки газа в центрально-азиатскую страну в начале октября 2023 года. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Узбекистанский лидер заявил, что его страна разрабатывает с Россией перспективные проекты на 45 миллиардов долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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