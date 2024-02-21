Экономика Узбекистан решил в четыре раза увеличить объемы поставок газа из РФ 22 февраля 2024 в 04:54 Размер текста - 17 + Россия увеличит поставки газа в Узбекистан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Республика Узбекистан планирует в четыре раза увеличить объемы поставок газа из России. Об этом говорится в постановлении правительства страны. «Узбекистан увеличит импорт российского газа с 9 млн до 32 млн кубометров в сутки. Этот объем эквивалентен 11,68 млрд кубометров в год», — передают «Ведомости» со ссылкой на постановление правительства Узбекистана. Согласно документу, правительство Узбекистана планирует модернизацию магистральной системы газопроводов, чтобы увеличить импорт газа из России. «Газпром» начал поставки газа в центрально-азиатскую страну в начале октября 2023 года. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Узбекистанский лидер заявил, что его страна разрабатывает с Россией перспективные проекты на 45 миллиардов долларов. Республика Узбекистан планирует в четыре раза увеличить объемы поставок газа из России. Об этом говорится в постановлении правительства страны. «Узбекистан увеличит импорт российского газа с 9 млн до 32 млн кубометров в сутки. Этот объем эквивалентен 11,68 млрд кубометров в год», — передают «Ведомости» со ссылкой на постановление правительства Узбекистана. Согласно документу, правительство Узбекистана планирует модернизацию магистральной системы газопроводов, чтобы увеличить импорт газа из России. «Газпром» начал поставки газа в центрально-азиатскую страну в начале октября 2023 года. Президент РФ Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Узбекистанский лидер заявил, что его страна разрабатывает с Россией перспективные проекты на 45 миллиардов долларов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям