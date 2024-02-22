На Западе объяснили успех России в СВО «великими национальными ресурсами»

WP: ВС РФ в боях против ВСУ используют тепло своих тел и хладнокровное терпение
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ВС РФ используют против Украины национальные ресурсы в виде терпения, передает The Washington Post Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты продвигаются вперед на Украине используя два основных «национальных ресурса» — тепло тел и хладнокровное терпение. Такие выводы сделал американский журналист Дэвид Игнатиус.

«Российские войска продвигаются вперед, используя два своих великих национальных ресурса — теплоту тел и хладнокровное терпение. Именно так Россия ведет все свои войны», — подчеркнул Дэвид Игнатиус в своей колонке The Washington Post. Он также, ссылаясь на слова западных чиновников, специализирующихся на вопросах конфликта на Украине, напомнил, что Киев с начала российской спецоперации потерял свыше 300 тысяч человек.

В декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу также обозначил, что потери Украины с начала СВО составили примерно 383 тысячи военнослужащих. Одним из последних крупных достижений России являлось освобождение Авдеевки 18 февраля. Тогда ВСУ были вынуждены поспешно отступить.

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Российские солдаты продвигаются вперед на Украине используя два основных «национальных ресурса» — тепло тел и хладнокровное терпение. Такие выводы сделал американский журналист Дэвид Игнатиус. «Российские войска продвигаются вперед, используя два своих великих национальных ресурса — теплоту тел и хладнокровное терпение. Именно так Россия ведет все свои войны», — подчеркнул Дэвид Игнатиус в своей колонке The Washington Post. Он также, ссылаясь на слова западных чиновников, специализирующихся на вопросах конфликта на Украине, напомнил, что Киев с начала российской спецоперации потерял свыше 300 тысяч человек. В декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу также обозначил, что потери Украины с начала СВО составили примерно 383 тысячи военнослужащих. Одним из последних крупных достижений России являлось освобождение Авдеевки 18 февраля. Тогда ВСУ были вынуждены поспешно отступить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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