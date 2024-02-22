На Западе объяснили успех России в СВО «великими национальными ресурсами»

Российские солдаты продвигаются вперед на Украине используя два основных «национальных ресурса» — тепло тел и хладнокровное терпение. Такие выводы сделал американский журналист Дэвид Игнатиус.
«Российские войска продвигаются вперед, используя два своих великих национальных ресурса — теплоту тел и хладнокровное терпение. Именно так Россия ведет все свои войны», — подчеркнул Дэвид Игнатиус в своей колонке The Washington Post. Он также, ссылаясь на слова западных чиновников, специализирующихся на вопросах конфликта на Украине, напомнил, что Киев с начала российской спецоперации потерял свыше 300 тысяч человек.
В декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу также обозначил, что потери Украины с начала СВО составили примерно 383 тысячи военнослужащих. Одним из последних крупных достижений России являлось освобождение Авдеевки 18 февраля. Тогда ВСУ были вынуждены поспешно отступить.
Российские солдаты продвигаются вперед на Украине используя два основных «национальных ресурса» — тепло тел и хладнокровное терпение. Такие выводы сделал американский журналист Дэвид Игнатиус. «Российские войска продвигаются вперед, используя два своих великих национальных ресурса — теплоту тел и хладнокровное терпение. Именно так Россия ведет все свои войны», — подчеркнул Дэвид Игнатиус в своей колонке The Washington Post. Он также, ссылаясь на слова западных чиновников, специализирующихся на вопросах конфликта на Украине, напомнил, что Киев с начала российской спецоперации потерял свыше 300 тысяч человек. В декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу также обозначил, что потери Украины с начала СВО составили примерно 383 тысячи военнослужащих. Одним из последних крупных достижений России являлось освобождение Авдеевки 18 февраля. Тогда ВСУ были вынуждены поспешно отступить.