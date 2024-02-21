Общество В Самаре авиапассажиров отправили в Челябинск вместо Екатеринбурга 22 февраля 2024 в 10:03 Размер текста - 17 + Сотрудники Red Wings не назвали причину, по которой изменили аэропорт прибытия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловчане, летевшие из Самары в Екатеринбург, приземлились в Челябинске. Такая ситуация возникла на рейсе WZ-1032 авиакомпании Red Wings. «Вместо Екатеринбурга летим в Челябинск. Сели в самолет, так и не сказали, с чем связано изменение аэропорта прилета», — пишет E1.RU, ссылаясь на слова читателя. Редакция URA.RU отправила запрос в авиакомпанию Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил. Свердловчане, летевшие из Самары в Екатеринбург, приземлились в Челябинске. Такая ситуация возникла на рейсе WZ-1032 авиакомпании Red Wings. «Вместо Екатеринбурга летим в Челябинск. Сели в самолет, так и не сказали, с чем связано изменение аэропорта прилета», — пишет E1.RU, ссылаясь на слова читателя. Редакция URA.RU отправила запрос в авиакомпанию Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям