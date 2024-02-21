В Самаре авиапассажиров отправили в Челябинск вместо Екатеринбурга

Сотрудники Red Wings не назвали причину, по которой изменили аэропорт прибытия
Свердловчане, летевшие из Самары в Екатеринбург, приземлились в Челябинске. Такая ситуация возникла на рейсе WZ-1032 авиакомпании Red Wings.
«Вместо Екатеринбурга летим в Челябинск. Сели в самолет, так и не сказали, с чем связано изменение аэропорта прилета», — пишет E1.RU, ссылаясь на слова читателя.
Редакция URA.RU отправила запрос в авиакомпанию Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.