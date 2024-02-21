21 февраля 2024

В Самаре авиапассажиров отправили в Челябинск вместо Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, стюардесса, бортпроводница
Сотрудники  Red Wings не назвали причину, по которой изменили аэропорт прибытия Фото:

Свердловчане, летевшие из Самары в Екатеринбург, приземлились в Челябинске. Такая ситуация возникла на рейсе WZ-1032 авиакомпании Red Wings.

«Вместо Екатеринбурга летим в Челябинск. Сели в самолет, так и не сказали, с чем связано изменение аэропорта прилета», — пишет E1.RU, ссылаясь на слова читателя.

Редакция URA.RU отправила запрос в авиакомпанию Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Свердловчане, летевшие из Самары в Екатеринбург, приземлились в Челябинске. Такая ситуация возникла на рейсе WZ-1032 авиакомпании Red Wings. «Вместо Екатеринбурга летим в Челябинск. Сели в самолет, так и не сказали, с чем связано изменение аэропорта прилета», — пишет E1.RU, ссылаясь на слова читателя. Редакция URA.RU отправила запрос в авиакомпанию Red Wings. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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