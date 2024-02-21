Прокуратура Кургана проводит проверку после гибели двух горожан в ночном пожаре

22 февраля 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

В Кургане прокуратура проведет проверку из-за гибели людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники прокуратуры Кургана организовали проверку после гибели людей в ночном пожаре. Об этом URA.RU рассказали в областном ведомстве. «Сегодня ночью в помещении, расположенном на первом этаже здания общежития по ул. Краснодонская № 7 в г. Кургане, произошло возгорание. В результате задымления погибли два человека. В настоящее время органами прокуратуры организована проверка всех обстоятельств происшествия», — информирует пресс-служба прокуратуры. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям лиц, ответственным за пожарную безопасность. «Прокурор взял на контроль ход проведения следственными органами по факту пожара процессуальной проверки», — сообщили в пресс-службе. В СУ СК региона сообщили, что в пожаре погибли женщина и мужчина. «По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводится доследственная проверка», — информируют в ведомстве. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительной причиной пожара названо возгорание элеектропроводки. Пожар случился около полвторого ночи 22 февраля. На первом этаже дома загорелась однокомнатная квартира. Пожарные спасли 24 человека. Двух жителей спасти не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ночью загорелся многоквартирный дом. Из двух подъездов были эвакуированы жители. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники прокуратуры Кургана организовали проверку после гибели людей в ночном пожаре. Об этом URA.RU рассказали в областном ведомстве. «Сегодня ночью в помещении, расположенном на первом этаже здания общежития по ул. Краснодонская № 7 в г. Кургане, произошло возгорание. В результате задымления погибли два человека. В настоящее время органами прокуратуры организована проверка всех обстоятельств происшествия», — информирует пресс-служба прокуратуры. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям лиц, ответственным за пожарную безопасность. «Прокурор взял на контроль ход проведения следственными органами по факту пожара процессуальной проверки», — сообщили в пресс-службе. В СУ СК региона сообщили, что в пожаре погибли женщина и мужчина. «По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводится доследственная проверка», — информируют в ведомстве. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительной причиной пожара названо возгорание элеектропроводки. Пожар случился около полвторого ночи 22 февраля. На первом этаже дома загорелась однокомнатная квартира. Пожарные спасли 24 человека. Двух жителей спасти не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ночью загорелся многоквартирный дом. Из двух подъездов были эвакуированы жители.