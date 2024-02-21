21 февраля 2024

Губернатор Шумков встретился с участниками СВО перед Днем защитника Отечества. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ключей от пожарных машин. Курган, шумков вадим
Шумков встретился с участниками СВО, проходящими реабилитацию в госпитале ветеранов Фото:
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков посетил областной госпиталь ветеранов и пообщался с участниками СВО в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона.

«Накануне Дня защитника Отечества в областном госпитале ветеранов войн. С нашими парнями — участниками СВО, находящимися там на излечении и реабилитации. Вопросы разные, от будущего трудоустройства и состояния здоровья до бытовых проблем», — написал Шумков.

Губернатор пообщался с бойцом Андреем из села Верхнесуерского, у которого восемь детей. По словам главы региона, в госпитале он проходит реабилитацию после ранения и контузии. Еще два участника СВО Олег и Евгений решили в отпусках пройти курс реабилитации. Шумков подчернкул, что все бойцы довольные качеством медицинской помощи и уходом.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков рассказал о лечении бойцов СВО в областном госпитале. По его словам, в медучреждении реабилитацию прошли около 700 земляков, в том числе более 50 участников СВО.

Губернатор Вадим Шумков встретился с участниками СВО в госпитале ветеранов
Губернатор Вадим Шумков встретился с участниками СВО в госпитале ветеранов
Фото:
Бойцы рассказали, что довольны медицинской помощью и уходом в госпитале
Бойцы рассказали, что довольны медицинской помощью и уходом в госпитале
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков посетил областной госпиталь ветеранов и пообщался с участниками СВО в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона. «Накануне Дня защитника Отечества в областном госпитале ветеранов войн. С нашими парнями — участниками СВО, находящимися там на излечении и реабилитации. Вопросы разные, от будущего трудоустройства и состояния здоровья до бытовых проблем», — написал Шумков. Губернатор пообщался с бойцом Андреем из села Верхнесуерского, у которого восемь детей. По словам главы региона, в госпитале он проходит реабилитацию после ранения и контузии. Еще два участника СВО Олег и Евгений решили в отпусках пройти курс реабилитации. Шумков подчернкул, что все бойцы довольные качеством медицинской помощи и уходом. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков рассказал о лечении бойцов СВО в областном госпитале. По его словам, в медучреждении реабилитацию прошли около 700 земляков, в том числе более 50 участников СВО.
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