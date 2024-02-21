Губернатор Шумков встретился с участниками СВО перед Днем защитника Отечества. Фото

22 февраля 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Шумков встретился с участниками СВО, проходящими реабилитацию в госпитале ветеранов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Курганской области Вадим Шумков посетил областной госпиталь ветеранов и пообщался с участниками СВО в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона. «Накануне Дня защитника Отечества в областном госпитале ветеранов войн. С нашими парнями — участниками СВО, находящимися там на излечении и реабилитации. Вопросы разные, от будущего трудоустройства и состояния здоровья до бытовых проблем», — написал Шумков. Губернатор пообщался с бойцом Андреем из села Верхнесуерского, у которого восемь детей. По словам главы региона, в госпитале он проходит реабилитацию после ранения и контузии. Еще два участника СВО Олег и Евгений решили в отпусках пройти курс реабилитации. Шумков подчернкул, что все бойцы довольные качеством медицинской помощи и уходом. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков рассказал о лечении бойцов СВО в областном госпитале. По его словам, в медучреждении реабилитацию прошли около 700 земляков, в том числе более 50 участников СВО. Губернатор Вадим Шумков встретился с участниками СВО в госпитале ветеранов Фото: telegram-канал Вадима Шумкова https://t.me/silavpravdevshumkov/9057 Бойцы рассказали, что довольны медицинской помощью и уходом в госпитале Фото: telegram-канал Вадима Шумкова https://t.me/silavpravdevshumkov/9057

Губернатор Курганской области Вадим Шумков посетил областной госпиталь ветеранов и пообщался с участниками СВО в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщается в telegram-канале главы региона. «Накануне Дня защитника Отечества в областном госпитале ветеранов войн. С нашими парнями — участниками СВО, находящимися там на излечении и реабилитации. Вопросы разные, от будущего трудоустройства и состояния здоровья до бытовых проблем», — написал Шумков. Губернатор пообщался с бойцом Андреем из села Верхнесуерского, у которого восемь детей. По словам главы региона, в госпитале он проходит реабилитацию после ранения и контузии. Еще два участника СВО Олег и Евгений решили в отпусках пройти курс реабилитации. Шумков подчернкул, что все бойцы довольные качеством медицинской помощи и уходом. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков рассказал о лечении бойцов СВО в областном госпитале. По его словам, в медучреждении реабилитацию прошли около 700 земляков, в том числе более 50 участников СВО.