В России развивается внутренняя миграция

Президент академии ипотеки Горский: в РФ участились межрегиональные сделки

25 февраля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Льготная ипотека по кластерам станет стимулом для россиян уехать в другой город, считает Игорь Горский Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россияне активно покупают недвижимость в других городах страны, что создает внутреннюю миграцию населения. Об этом сообщил URA.RU президент Международной академии ипотеки и недвижимости, вице-президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский. Новость по теме В ЦБ допустили продление льготной ипотеки на новостройки «В Санкт-Петербурге, например, порядка 30% всех сделок с недвижимостью — межрегиональные. А в Калининграде их количество доходит до 60%. Москва, Екатеринбург, Казань — почти все города-миллионники имеют полосы притяжения. Это все очень позитивно складывается», — сказал Игорь Горский. Он отметил, что в Санкт-Петербург в основном едут «богатый» север и юг. «Предположительно, в Казань едет население из небольших городов; в Екатеринбург, судя по всему, Сибирь. В Санкт-Петербург едет „богатый“ север — из Якутии, Ханты-Мансийска, Салехарда, Коми, Архангельска, Мурманска. А также „богатый“ юг — Ростов, Краснодар, Сочи, Новороссийск. Калининград очень любят люди из Омска, из Хабаровска. Потому что климат на Дальнем Востоке тоже достаточно мягкий. Он очень похож на Калининград. И Хабаровск, и Омск, и Чита очень любят Калининград, особенно в таком претензионном возрасте. Покупают недвижимость так достаточно активно и Москва, и Петербург. Для них это вторая квартира где-то на побережье Балтийского моря», — заявил Горский. Новость по теме Регионы РФ хотят разделить на кластеры ради продления льготной ипотеки Разделение регионов на пять ипотечных кластеров для продления льготной ипотеки приведет к дальнейшему развитию частичной внутренней миграции россиян, подчеркнул он. «Эта инициатива частично и предназначена для миграции. А для чего всем ехать в Москву или в Петербург, если выгоднее отправиться в Ярославль или в Тюмень, в Омск или в Хабаровск? Москва уже 15-миллионный мегаполис, таким же скоро станет Санкт-Петербург. А другие регионы будут испытывать дефицит трудовых ресурсов. Может быть, это будет та соломинка, которая сдвинет людей в сторону переезда в Псков или в Великий Новгород», — добавил Горский. По словам президента Международной академии ипотеки и недвижимости, люди мигрируют по стране, когда ищут себя в профессиональном плане. «Миграция будет зависима не только от удобства и финансовых условий приобретения недвижимости, но и от возможностей приложения своих знаний, опыта и своих трудовых навыков в сфере, в которой они получены. Например, если вы — кораблестроитель и занимаетесь судостроительными работами, то, наверное, вам бессмысленно переезжать в Тюмень или в Омск. Вы будете все равно искать себе работу в таких городах, как Комсомольск-на-Амуре, Санкт-Петербург, Выборг, Севастополь. А если вы айтишник, вы более мобильны и будете выбирать какие-то кластеры, которые вам максимально удобны, в том числе и с точки зрения приобретения недвижимости. Это очень здорово, что есть внутренняя миграция в стране», — сказал он. В правительстве РФ рассматривается инициатива разделения регионов страны на пять кластеров для продления программы льготной ипотеки. Планируется выделить «динамичные» (высокий темп роста населения, большие объемы ввода жилья, спрос не покрывается предложением, а доступность недвижимости низкая); «с нехваткой спроса» (избыток предложений при оттоке населения и снижении доходов); «с нехваткой предложения» (низкие объемы ввода жилья, которые не покрывают спрос); «стагнирующие» (невысокие объемы жилого строительства, без перекосов спроса и предложения); «депрессивные» (наиболее низкие объемы ввода недвижимости и активное снижение численности населения). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россияне активно покупают недвижимость в других городах страны, что создает внутреннюю миграцию населения. Об этом сообщил URA.RU президент Международной академии ипотеки и недвижимости, вице-президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский. «В Санкт-Петербурге, например, порядка 30% всех сделок с недвижимостью — межрегиональные. А в Калининграде их количество доходит до 60%. Москва, Екатеринбург, Казань — почти все города-миллионники имеют полосы притяжения. Это все очень позитивно складывается», — сказал Игорь Горский. Он отметил, что в Санкт-Петербург в основном едут «богатый» север и юг. «Предположительно, в Казань едет население из небольших городов; в Екатеринбург, судя по всему, Сибирь. В Санкт-Петербург едет „богатый“ север — из Якутии, Ханты-Мансийска, Салехарда, Коми, Архангельска, Мурманска. А также „богатый“ юг — Ростов, Краснодар, Сочи, Новороссийск. Калининград очень любят люди из Омска, из Хабаровска. Потому что климат на Дальнем Востоке тоже достаточно мягкий. Он очень похож на Калининград. И Хабаровск, и Омск, и Чита очень любят Калининград, особенно в таком претензионном возрасте. Покупают недвижимость так достаточно активно и Москва, и Петербург. Для них это вторая квартира где-то на побережье Балтийского моря», — заявил Горский. Разделение регионов на пять ипотечных кластеров для продления льготной ипотеки приведет к дальнейшему развитию частичной внутренней миграции россиян, подчеркнул он. «Эта инициатива частично и предназначена для миграции. А для чего всем ехать в Москву или в Петербург, если выгоднее отправиться в Ярославль или в Тюмень, в Омск или в Хабаровск? Москва уже 15-миллионный мегаполис, таким же скоро станет Санкт-Петербург. А другие регионы будут испытывать дефицит трудовых ресурсов. Может быть, это будет та соломинка, которая сдвинет людей в сторону переезда в Псков или в Великий Новгород», — добавил Горский. По словам президента Международной академии ипотеки и недвижимости, люди мигрируют по стране, когда ищут себя в профессиональном плане. «Миграция будет зависима не только от удобства и финансовых условий приобретения недвижимости, но и от возможностей приложения своих знаний, опыта и своих трудовых навыков в сфере, в которой они получены. Например, если вы — кораблестроитель и занимаетесь судостроительными работами, то, наверное, вам бессмысленно переезжать в Тюмень или в Омск. Вы будете все равно искать себе работу в таких городах, как Комсомольск-на-Амуре, Санкт-Петербург, Выборг, Севастополь. А если вы айтишник, вы более мобильны и будете выбирать какие-то кластеры, которые вам максимально удобны, в том числе и с точки зрения приобретения недвижимости. Это очень здорово, что есть внутренняя миграция в стране», — сказал он. В правительстве РФ рассматривается инициатива разделения регионов страны на пять кластеров для продления программы льготной ипотеки. Планируется выделить «динамичные» (высокий темп роста населения, большие объемы ввода жилья, спрос не покрывается предложением, а доступность недвижимости низкая); «с нехваткой спроса» (избыток предложений при оттоке населения и снижении доходов); «с нехваткой предложения» (низкие объемы ввода жилья, которые не покрывают спрос); «стагнирующие» (невысокие объемы жилого строительства, без перекосов спроса и предложения); «депрессивные» (наиболее низкие объемы ввода недвижимости и активное снижение численности населения).