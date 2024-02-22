Медведев позвал Одессу «домой»

Медведев назвал Одессу российским городом и призвал ее вернуться «домой»

22 февраля 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Одесса является российским городом, заявил Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Одесса должна входить в состав России, так как там живут русские люди и говорят на русском языке. Такое заявление сделал зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. «Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в составе Российской Федерации. Даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят — это наш российский город», — заявил Медведев в интервью российским СМИ . Видео зампред Совбеза выложил в своем telegram-канале. Ранее президент Владимир Путин так же называл Одессу русским городом. В нем проживает пророссийское население, объяснил он.

Одесса должна входить в состав России, так как там живут русские люди и говорят на русском языке. Такое заявление сделал зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. «Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в составе Российской Федерации. Даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят — это наш российский город», — заявил Медведев в интервью российским СМИ. Видео зампред Совбеза выложил в своем telegram-канале. Ранее президент Владимир Путин так же называл Одессу русским городом. В нем проживает пророссийское население, объяснил он.