Медведев позвал Одессу «домой»

Медведев назвал Одессу российским городом и призвал ее вернуться «домой»
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Одесса является российским городом, заявил Медведев Фото:

Одесса должна входить в состав России, так как там живут русские люди и говорят на русском языке. Такое заявление сделал зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.

«Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в составе Российской Федерации. Даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят — это наш российский город», — заявил Медведев в интервью российским СМИ. Видео зампред Совбеза выложил в своем telegram-канале.

Ранее президент Владимир Путин так же называл Одессу русским городом. В нем проживает пророссийское население, объяснил он.

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Одесса должна входить в состав России, так как там живут русские люди и говорят на русском языке. Такое заявление сделал зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев. «Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в составе Российской Федерации. Даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят — это наш российский город», — заявил Медведев в интервью российским СМИ. Видео зампред Совбеза выложил в своем telegram-канале. Ранее президент Владимир Путин так же называл Одессу русским городом. В нем проживает пророссийское население, объяснил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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