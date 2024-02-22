Медведев позвал Одессу «домой»

Одесса является российским городом, заявил Медведев
Одесса должна входить в состав России, так как там живут русские люди и говорят на русском языке. Такое заявление сделал зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
«Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в составе Российской Федерации. Даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят — это наш российский город», — заявил Медведев
Ранее президент Владимир Путин так же называл Одессу русским городом. В нем проживает пророссийское население, объяснил он.
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