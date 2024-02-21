21 февраля 2024

В Курганской области похолодает до -40 градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Челябинск, холод, зима, иней, погода, -40С, климат, мороз, похолодание
Морозы до -40 ожидаются утром и ночью 23 февраля Фото:
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Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Курганской области утром и ночью 23 февраля ожидается похолодание до -40 градусов. Об этом сообщается на сайте Курганского ЦГМС. Такая температура соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

«Ночью и утром 23 февраля в отдельных районах Курганской области сохранится сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40 градусов», — говорится в сообщении. Также указано, что аномально холодная погода задержится в регионе до 24 февраля.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за сильных морозов отменяли занятия для школьников первой смены. На дистанционное обучение переводили учащихся с 1-го по 11-е классы. Также были отменены очные занятия для учеников второй смены по восьмой класс.

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В Курганской области утром и ночью 23 февраля ожидается похолодание до -40 градусов. Об этом сообщается на сайте Курганского ЦГМС. Такая температура соответствует оранжевому уровню погодной опасности. «Ночью и утром 23 февраля в отдельных районах Курганской области сохранится сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40 градусов», — говорится в сообщении. Также указано, что аномально холодная погода задержится в регионе до 24 февраля. Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за сильных морозов отменяли занятия для школьников первой смены. На дистанционное обучение переводили учащихся с 1-го по 11-е классы. Также были отменены очные занятия для учеников второй смены по восьмой класс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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