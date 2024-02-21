В Курганской области утром и ночью 23 февраля ожидается похолодание до -40 градусов. Об этом сообщается на сайте Курганского ЦГМС. Такая температура соответствует оранжевому уровню погодной опасности.
«Ночью и утром 23 февраля в отдельных районах Курганской области сохранится сильный мороз с минимальной температурой воздуха -40 градусов», — говорится в сообщении. Также указано, что аномально холодная погода задержится в регионе до 24 февраля.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за сильных морозов отменяли занятия для школьников первой смены. На дистанционное обучение переводили учащихся с 1-го по 11-е классы. Также были отменены очные занятия для учеников второй смены по восьмой класс.
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