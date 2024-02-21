В ЯНАО чиновник, которого пытались уволить по утрате доверия, сохранил пост

22 февраля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Директор департамента в мэрии Тазовского района оспорил в окружном суде решение об увольнении Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Директор департамента имущественных и земельных отношений мэрии Тазовского района ЯНАО Михаил Воротников оспорил решение об увольнении в связи с утратой доверия в окружном суде. Определение суда опубликовано 22 февраля. «Судебная коллегия по гражданским делам определила: решение Тазовского районного суда от 30 октября 2023 года отменить. В удовлетворении иска прокурора Тазовского района, по расторжению трудового договора и издании приказа об увольнении Михаила Воротникова отказать», — сообщается в определении, опубликованном на официальном сайте суда ЯНАО. Суд ЯНАО счел недостаточными представленные стороной обвинения аргументы. По мнению судейской коллегии «правовых оснований для удовлетворения исковых требований прокурора Тазовского района, о наложении дисциплинарного взыскания, возложении обязанности по расторжению трудового договора, изданию приказа об увольнении Воротникова у суда первой инстанции не имелось». Решение суда может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в Седьмой кассационный суд. По мнению стороны обвинения, Воротников прикрывал интересы своего брата, который работал в ООО «Тазагрорыбпром». При проведении проверки, в деятельности департамента, возглавляемого ответчиком были выявлены различные нарушения, в том числе Воротников не уведомил руководство о возможном конфликте интересов. Глава района Виктор Югай привлек чиновника к дисциплинарной ответственности, но прокуратура района не удовлетворилась мягкостью наказания и потребовала уволить Воротникова, суд первой инстанции встал на сторону прокуратуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор департамента имущественных и земельных отношений мэрии Тазовского района ЯНАО Михаил Воротников оспорил решение об увольнении в связи с утратой доверия в окружном суде. Определение суда опубликовано 22 февраля. «Судебная коллегия по гражданским делам определила: решение Тазовского районного суда от 30 октября 2023 года отменить. В удовлетворении иска прокурора Тазовского района, по расторжению трудового договора и издании приказа об увольнении Михаила Воротникова отказать», — сообщается в определении, опубликованном на официальном сайте суда ЯНАО. Суд ЯНАО счел недостаточными представленные стороной обвинения аргументы. По мнению судейской коллегии «правовых оснований для удовлетворения исковых требований прокурора Тазовского района, о наложении дисциплинарного взыскания, возложении обязанности по расторжению трудового договора, изданию приказа об увольнении Воротникова у суда первой инстанции не имелось». Решение суда может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в Седьмой кассационный суд. По мнению стороны обвинения, Воротников прикрывал интересы своего брата, который работал в ООО «Тазагрорыбпром». При проведении проверки, в деятельности департамента, возглавляемого ответчиком были выявлены различные нарушения, в том числе Воротников не уведомил руководство о возможном конфликте интересов. Глава района Виктор Югай привлек чиновника к дисциплинарной ответственности, но прокуратура района не удовлетворилась мягкостью наказания и потребовала уволить Воротникова, суд первой инстанции встал на сторону прокуратуры.