21 февраля 2024

На похоронах киллера ОПС «Уралмаш» Сычева ждут силовиков и политиков

На похороны участника ОПС «Уралмаш» Сычева придут более 300 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Сычева похоронят на том же кладбище, где лежат его жертвы Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге умер киллер ОПС «Уралмаш»

На прощании и похоронах бизнесмена и издателя Игоря Сычева — известного как одного из участников ныне несуществующего ОПС «Уралмаш» — ожидается много силовиков и политиков. Об этом URA.RU сообщил источник из его окружения.

«Ждут не менее 300 человек, в том числе политиков и силовиков — бывших и ныне действующих. С силовиками Сычев общался хорошо, даже с теми, кто вел его уголовное дело. Со многими людьми в погонах у него были добрые отношения», — объяснил собеседник агентства.

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Путь легендарного «уралмашевца» Сычева: убийства, бизнес, пенсия

Прощание с легендарным «уралмашевцем» пройдет 26 февраля в храме преподобного Серафима Саровского. Похоронят бывшего криминального авторитета на Широкореченском кладбище.

Как сообщалось, в январе 2024-го Игорь Сычев попал в больницу с инсультом. Удар случился на фоне сахарного диабета, что осложнило ход болезни. Скончался «уралмашевец» 21 февраля. Агентство рассказывало о том, какой путь прошел киллер Сычев: начиная от жестоких убийств в 1990-х и заканчивая спокойной пенсией в последние годы.

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На прощании и похоронах бизнесмена и издателя Игоря Сычева — известного как одного из участников ныне несуществующего ОПС «Уралмаш» — ожидается много силовиков и политиков. Об этом URA.RU сообщил источник из его окружения. «Ждут не менее 300 человек, в том числе политиков и силовиков — бывших и ныне действующих. С силовиками Сычев общался хорошо, даже с теми, кто вел его уголовное дело. Со многими людьми в погонах у него были добрые отношения», — объяснил собеседник агентства. Прощание с легендарным «уралмашевцем» пройдет 26 февраля в храме преподобного Серафима Саровского. Похоронят бывшего криминального авторитета на Широкореченском кладбище. Как сообщалось, в январе 2024-го Игорь Сычев попал в больницу с инсультом. Удар случился на фоне сахарного диабета, что осложнило ход болезни. Скончался «уралмашевец» 21 февраля. Агентство рассказывало о том, какой путь прошел киллер Сычев: начиная от жестоких убийств в 1990-х и заканчивая спокойной пенсией в последние годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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