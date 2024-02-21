На похоронах киллера ОПС «Уралмаш» Сычева ждут силовиков и политиков

На прощании и похоронах бизнесмена и издателя Игоря Сычева — известного как одного из участников ныне несуществующего ОПС «Уралмаш» — ожидается много силовиков и политиков. Об этом URA.RU сообщил источник из его окружения.
«Ждут не менее 300 человек, в том числе политиков и силовиков — бывших и ныне действующих. С силовиками Сычев общался хорошо, даже с теми, кто вел его уголовное дело. Со многими людьми в погонах у него были добрые отношения», — объяснил собеседник агентства.
Прощание с легендарным «уралмашевцем» пройдет 26 февраля в храме преподобного Серафима Саровского. Похоронят бывшего криминального авторитета на Широкореченском кладбище.
Как сообщалось, в январе 2024-го Игорь Сычев попал в больницу с инсультом. Удар случился на фоне сахарного диабета, что осложнило ход болезни. Скончался «уралмашевец» 21 февраля. Агентство рассказывало о том, какой путь прошел киллер Сычев: начиная от жестоких убийств в 1990-х и заканчивая спокойной пенсией в последние годы.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.