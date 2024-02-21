На похоронах киллера ОПС «Уралмаш» Сычева ждут силовиков и политиков

На похороны участника ОПС «Уралмаш» Сычева придут более 300 человек

22 февраля 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Сычева похоронят на том же кладбище, где лежат его жертвы Фото: Марина Молдавская/Коммерсантъ новость из сюжета В Екатеринбурге умер киллер ОПС «Уралмаш» На прощании и похоронах бизнесмена и издателя Игоря Сычева — известного как одного из участников ныне несуществующего ОПС «Уралмаш» — ожидается много силовиков и политиков. Об этом URA.RU сообщил источник из его окружения. «Ждут не менее 300 человек, в том числе политиков и силовиков — бывших и ныне действующих. С силовиками Сычев общался хорошо, даже с теми, кто вел его уголовное дело. Со многими людьми в погонах у него были добрые отношения», — объяснил собеседник агентства. Новость по теме Путь легендарного «уралмашевца» Сычева: убийства, бизнес, пенсия Прощание с легендарным «уралмашевцем» пройдет 26 февраля в храме преподобного Серафима Саровского. Похоронят бывшего криминального авторитета на Широкореченском кладбище. Как сообщалось, в январе 2024-го Игорь Сычев попал в больницу с инсультом. Удар случился на фоне сахарного диабета, что осложнило ход болезни. Скончался «уралмашевец» 21 февраля. Агентство рассказывало о том, какой путь прошел киллер Сычев: начиная от жестоких убийств в 1990-х и заканчивая спокойной пенсией в последние годы.

На прощании и похоронах бизнесмена и издателя Игоря Сычева — известного как одного из участников ныне несуществующего ОПС «Уралмаш» — ожидается много силовиков и политиков. Об этом URA.RU сообщил источник из его окружения. «Ждут не менее 300 человек, в том числе политиков и силовиков — бывших и ныне действующих. С силовиками Сычев общался хорошо, даже с теми, кто вел его уголовное дело. Со многими людьми в погонах у него были добрые отношения», — объяснил собеседник агентства. Прощание с легендарным «уралмашевцем» пройдет 26 февраля в храме преподобного Серафима Саровского. Похоронят бывшего криминального авторитета на Широкореченском кладбище. Как сообщалось, в январе 2024-го Игорь Сычев попал в больницу с инсультом. Удар случился на фоне сахарного диабета, что осложнило ход болезни. Скончался «уралмашевец» 21 февраля. Агентство рассказывало о том, какой путь прошел киллер Сычев: начиная от жестоких убийств в 1990-х и заканчивая спокойной пенсией в последние годы.