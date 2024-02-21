Топ самых крупных призов, которые пермяки выигрывали в лотереи в 2024 году

В январе и феврале 2024 года жители Пермского края несколько раз выигрывали многомиллионные призы в государственных лотереях. Суммы составляли от 1 до 36 млн рублей. URA.RU рассказывает, как горожане выигрывали в лотереи и на что тратили призы.
1 млн рублей
Одним из самых первых победителей лотереи в 2024 году стал Александр из города Березники. Он выиграл 1 млн рублей в лотерее «Новогодний миллиард». Билет купил в декабре 2023 года, а 1 января узнал, что стал обладателем денежного приза. Про Александра известно, что он работает крановщиком и увлекается рыбалкой. Деньги мужчина решил вложить в покупку жилья, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора лотерей. Кроме него еще один пермяк выиграл 1 млн рублей в этом же розыгрыше. Но его личность не разглашается.
36 млн рублей
Один из самых крупных призов, которые выигрывали пермяки в лотерею, был разыгран 16 января. Житель края стал обладателем 36 млн рублей благодаря билету «Спортлото «6 из 45». Пермяк купил его в мобильном приложении за 50 рублей и полностью угадал выигрышную комбинацию, рассказали в «Столото». Выигрыш победитель еще не оформил, поэтому его личность остается неизвестной.
17 млн рублей
В феврале житель Пермского края выиграл 17 млн рублей. Победитель не поспешит забирать свой приз. В пресс-службе «Столото» рассказали, что он потратил на билет быстрой лотереи «Рапидо» 300 рублей и угадал все числа комбинации.
5 млн рублей
Еще один миллионер в Пермском крае появился после объявления результатов государственной лотереи «Забава от Русского лото» 20 февраля. Один из жителей региона стал обладателем суперприза в размере 5 млн рублей. Свой билет он как и остальные победители приобрел в мобильном приложении. Он стоил всего 100 рублей. Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем, рассказали в пресс-службе «Столото».
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