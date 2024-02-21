Топ самых крупных призов, которые пермяки выигрывали в лотереи в 2024 году

В 2024 году пермяки выигрывали в лотереи от 1 до 36 млн рублей

21 февраля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

В Пермском крае в 2024 году появилось пять лотерейных миллионеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU В январе и феврале 2024 года жители Пермского края несколько раз выигрывали многомиллионные призы в государственных лотереях. Суммы составляли от 1 до 36 млн рублей. URA.RU рассказывает, как горожане выигрывали в лотереи и на что тратили призы. 1 млн рублей Одним из самых первых победителей лотереи в 2024 году стал Александр из города Березники. Он выиграл 1 млн рублей в лотерее «Новогодний миллиард». Билет купил в декабре 2023 года, а 1 января узнал, что стал обладателем денежного приза. Про Александра известно, что он работает крановщиком и увлекается рыбалкой. Деньги мужчина решил вложить в покупку жилья, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора лотерей. Кроме него еще один пермяк выиграл 1 млн рублей в этом же розыгрыше. Но его личность не разглашается. 36 млн рублей Один из самых крупных призов, которые выигрывали пермяки в лотерею, был разыгран 16 января. Житель края стал обладателем 36 млн рублей благодаря билету «Спортлото «6 из 45». Пермяк купил его в мобильном приложении за 50 рублей и полностью угадал выигрышную комбинацию, рассказали в «Столото». Выигрыш победитель еще не оформил, поэтому его личность остается неизвестной. 17 млн рублей В феврале житель Пермского края выиграл 17 млн рублей. Победитель не поспешит забирать свой приз. В пресс-службе «Столото» рассказали, что он потратил на билет быстрой лотереи «Рапидо» 300 рублей и угадал все числа комбинации. 5 млн рублей Еще один миллионер в Пермском крае появился после объявления результатов государственной лотереи «Забава от Русского лото» 20 февраля. Один из жителей региона стал обладателем суперприза в размере 5 млн рублей. Свой билет он как и остальные победители приобрел в мобильном приложении. Он стоил всего 100 рублей. Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем, рассказали в пресс-службе «Столото». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В январе и феврале 2024 года жители Пермского края несколько раз выигрывали многомиллионные призы в государственных лотереях. Суммы составляли от 1 до 36 млн рублей. URA.RU рассказывает, как горожане выигрывали в лотереи и на что тратили призы. Одним из самых первых победителей лотереи в 2024 году стал Александр из города Березники. Он выиграл 1 млн рублей в лотерее «Новогодний миллиард». Билет купил в декабре 2023 года, а 1 января узнал, что стал обладателем денежного приза. Про Александра известно, что он работает крановщиком и увлекается рыбалкой. Деньги мужчина решил вложить в покупку жилья, рассказали URA.RU в пресс-службе оператора лотерей. Кроме него еще один пермяк выиграл 1 млн рублей в этом же розыгрыше. Но его личность не разглашается. Один из самых крупных призов, которые выигрывали пермяки в лотерею, был разыгран 16 января. Житель края стал обладателем 36 млн рублей благодаря билету «Спортлото «6 из 45». Пермяк купил его в мобильном приложении за 50 рублей и полностью угадал выигрышную комбинацию, рассказали в «Столото». Выигрыш победитель еще не оформил, поэтому его личность остается неизвестной. В феврале житель Пермского края выиграл 17 млн рублей. Победитель не поспешит забирать свой приз. В пресс-службе «Столото» рассказали, что он потратил на билет быстрой лотереи «Рапидо» 300 рублей и угадал все числа комбинации. Еще один миллионер в Пермском крае появился после объявления результатов государственной лотереи «Забава от Русского лото» 20 февраля. Один из жителей региона стал обладателем суперприза в размере 5 млн рублей. Свой билет он как и остальные победители приобрел в мобильном приложении. Он стоил всего 100 рублей. Новоиспеченный миллионер еще не обратился за выигрышем, рассказали в пресс-службе «Столото».