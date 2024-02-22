Медведев жестко высказался о вдове Навального*

Медведев заявил, что вдова Навального* ждала его смерти
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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий, топ
Дмитрий Медведев (на фото) сообщил, что ничего хорошего про Алексея Навального сказать не может Фото:
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Навальный* скончался в колонии

Вдова Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Юлия ждала смерти мужа, чтобы начать политическую карьеру. Таким мнением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Посмотрите на улыбающееся счастливое лицо вдовы Навального. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь», — заявил Медведев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что ничего хорошего про Алексея Навального сказать не может.

Ранее на 60-й Мюнхенской конференции по безопасности Навальной было дано слово. Она прокомментировала смерть мужа.

Навальный скончался 16 февраля в колонии в ЯНАО, ему стало плохо после прогулки. Дмитрий Песков сообщил, что расследование его смерти ведется, однако результатов еще нет. По его словам, Кремль считает непозволительными выступления западных лидеров с заявлениями о Навальном.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал отправлять на Украину больше военных альянса. По его мнению, разжигание конфликта с РФ позволит «почтить память» Навального.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Вдова Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Юлия ждала смерти мужа, чтобы начать политическую карьеру. Таким мнением поделился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Посмотрите на улыбающееся счастливое лицо вдовы Навального. Такое ощущение, что она ждала этого события все эти годы, чтобы развернуть свою политическую жизнь», — заявил Медведев в беседе с РИА Новости. Он отметил, что ничего хорошего про Алексея Навального сказать не может. Ранее на 60-й Мюнхенской конференции по безопасности Навальной было дано слово. Она прокомментировала смерть мужа. Навальный скончался 16 февраля в колонии в ЯНАО, ему стало плохо после прогулки. Дмитрий Песков сообщил, что расследование его смерти ведется, однако результатов еще нет. По его словам, Кремль считает непозволительными выступления западных лидеров с заявлениями о Навальном. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал отправлять на Украину больше военных альянса. По его мнению, разжигание конфликта с РФ позволит «почтить память» Навального. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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