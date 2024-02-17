В США заявили об отсутствии «плана Б» в вопросе дальнейшей поддержки Украине

У США нет плана Б в вопросе дальнейшей помощи Киеву. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис.
«Есть только план А, который заключается в том, чтобы Украина получила [помощь]», — заявила Харрис во время пресс-конференции после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, на то, где Вашингтон должен быть в этом вопросе, является «наличие двухпартийной поддержки (помощи Украине — прим.URA.RU) в обеих наших палатах Конгресса».
Ранее конгрессмены США представили законопроект, согласно которому для Тайваня, Украины и Израиля будет выделена помощь в виде более 66 млн долларов. Согласно отчету правительственного надзорного органа США, более 400 человек контролируют американскую помощь Украине.
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