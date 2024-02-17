В США заявили об отсутствии «плана Б» в вопросе дальнейшей поддержки Украине

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Президент США. stock, Камала Харрис
Камала Харрис сообщила, что у США есть только план А Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У США нет плана Б в вопросе дальнейшей помощи Киеву. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис.

«Есть только план А, который заключается в том, чтобы Украина получила [помощь]», — заявила Харрис во время пресс-конференции после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, на то, где Вашингтон должен быть в этом вопросе, является «наличие двухпартийной поддержки (помощи Украине — прим.URA.RU) в обеих наших палатах Конгресса».

Ранее конгрессмены США представили законопроект, согласно которому для Тайваня, Украины и Израиля будет выделена помощь в виде более 66 млн долларов. Согласно отчету правительственного надзорного органа США, более 400 человек контролируют американскую помощь Украине.

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У США нет плана Б в вопросе дальнейшей помощи Киеву. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис. «Есть только план А, который заключается в том, чтобы Украина получила [помощь]», — заявила Харрис во время пресс-конференции после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции по безопасности. По ее словам, на то, где Вашингтон должен быть в этом вопросе, является «наличие двухпартийной поддержки (помощи Украине — прим.URA.RU) в обеих наших палатах Конгресса». Ранее конгрессмены США представили законопроект, согласно которому для Тайваня, Украины и Израиля будет выделена помощь в виде более 66 млн долларов. Согласно отчету правительственного надзорного органа США, более 400 человек контролируют американскую помощь Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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