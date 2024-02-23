Ветеран разведки Клупов: у Сырского нет сил ответить на удар РФ

23 февраля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

У нового главкома ВСУ меньше сил и возможностей, чем у старого против РФ, отметил Андрей Марочко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У украинских войск под руководством главкома ВСУ Александра Сырского нет сил и средств для ответного удара против наступающих Вооруженных сил России. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился ветеран военной разведки, участник войны в Афганистане, Герой России, полковник Рустем Клупов. Украина не сможет пройти линию обороны РФ, поскольку ее усилили, учитывая все возможные угрозы, отметил URA.RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Переход в наступление на наступающего противника называется встречным сражением. Оно характеризуется скоротечностью и непредсказуемостью. Поэтому переход в наступление начинается с контрудара. Для его успешного проведения необходимо создать благоприятные условия: остановить наступающего противника, нанести ему огневое поражение, уничтожить или надежно изолировать его резервы, иметь достаточно своих свежих сил, чтобы развить наступление из удачного контрудара. Ни одного условия из этого у ВСУ сегодня нет, поэтому говорить об их наступлении, мягко говоря, преждевременно и бессмысленно», — сказал Рустем Клупов. Ветеран военной разведки отметил, что не уверен, что даже через несколько месяцев ВСУ смогут создать резервы. «Летом мы будем на рубеже Днепра. Не исключено, что к этому времени ВСУ смогут сформировать до 10-15 новых бригад, которые сегодня проходят формирование, но их боевые потенциалы будут снижены из-за нехватки вооружения. При этом несколько частей ВСУ будет разгромлено и потребуют восстановления. Просчитать сложно, но уверен, что собрать ударный кулак они вряд ли смогут», — объяснил ветеран военной разведки. Новость по теме Буданов заявил о новом контрнаступлении ВСУ в 2025 году Андрей Марочко подчеркнул, что у Украины нет шансов пройти оборону РФ. «У главкома ВСУ Александра Сырского меньше возможностей, чем было у бывшего главнокомандующего Валерия Залужного. Он не достиг никаких результатов и даже не приблизился к этой линии обороны. Это говорит лишь о том, что у Сырского нет никаких шансов сейчас», — отметил эксперт. По его словам, Россия готова к любым попыткам прорыва. «Ситуация может развиваться по-разному, может быть изменчива, но наше командование учло горький опыт предыдущих баталий. Сейчас линия обороны у нас очень серьезная. Более того, недавно глава Минобороны Сергей Шойгу докладывал президенту РФ Владимиру Путину о трех линиях. Все устроено, как положено по военному искусству. Для преодоления этих всех трех линий нужно просто колоссальные ресурсы, которых нет у Сырского», — заключил Марочко. Командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков считает, что Сырский сделает ставку на неожиданные наступательные действия. Он считает, что они должны возобновиться к весенне-летнему периоду. Шойгу заявлял, что Украина бросает в бой с Россией свои последние резервы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У украинских войск под руководством главкома ВСУ Александра Сырского нет сил и средств для ответного удара против наступающих Вооруженных сил России. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился ветеран военной разведки, участник войны в Афганистане, Герой России, полковник Рустем Клупов. Украина не сможет пройти линию обороны РФ, поскольку ее усилили, учитывая все возможные угрозы, отметил URA.RU подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «Переход в наступление на наступающего противника называется встречным сражением. Оно характеризуется скоротечностью и непредсказуемостью. Поэтому переход в наступление начинается с контрудара. Для его успешного проведения необходимо создать благоприятные условия: остановить наступающего противника, нанести ему огневое поражение, уничтожить или надежно изолировать его резервы, иметь достаточно своих свежих сил, чтобы развить наступление из удачного контрудара. Ни одного условия из этого у ВСУ сегодня нет, поэтому говорить об их наступлении, мягко говоря, преждевременно и бессмысленно», — сказал Рустем Клупов. Ветеран военной разведки отметил, что не уверен, что даже через несколько месяцев ВСУ смогут создать резервы. «Летом мы будем на рубеже Днепра. Не исключено, что к этому времени ВСУ смогут сформировать до 10-15 новых бригад, которые сегодня проходят формирование, но их боевые потенциалы будут снижены из-за нехватки вооружения. При этом несколько частей ВСУ будет разгромлено и потребуют восстановления. Просчитать сложно, но уверен, что собрать ударный кулак они вряд ли смогут», — объяснил ветеран военной разведки. Андрей Марочко подчеркнул, что у Украины нет шансов пройти оборону РФ. «У главкома ВСУ Александра Сырского меньше возможностей, чем было у бывшего главнокомандующего Валерия Залужного. Он не достиг никаких результатов и даже не приблизился к этой линии обороны. Это говорит лишь о том, что у Сырского нет никаких шансов сейчас», — отметил эксперт. По его словам, Россия готова к любым попыткам прорыва. «Ситуация может развиваться по-разному, может быть изменчива, но наше командование учло горький опыт предыдущих баталий. Сейчас линия обороны у нас очень серьезная. Более того, недавно глава Минобороны Сергей Шойгу докладывал президенту РФ Владимиру Путину о трех линиях. Все устроено, как положено по военному искусству. Для преодоления этих всех трех линий нужно просто колоссальные ресурсы, которых нет у Сырского», — заключил Марочко. Командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков считает, что Сырский сделает ставку на неожиданные наступательные действия. Он считает, что они должны возобновиться к весенне-летнему периоду. Шойгу заявлял, что Украина бросает в бой с Россией свои последние резервы.