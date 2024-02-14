Командир «Русского Легиона»: Сырский нацелился на новое наступление ВСУ

15 февраля 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ не откажутся от полномасштабной мобилизации, сказал Сергей Фомченков Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый главком ВСУ Александр Сырский сделает ставку на неожиданные наступательные действия, которые должны возобновиться к весенне-летнему периоду. Об этом URA.RU сообщил командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков. Ранее Сырский заявил, что ВСУ перешли в оборону на линии боевого соприкосновения. Он сообщил, что украинская армия находится в крайне сложной ситуации на купянском и авдеевском направлениях Харьковской области. Новость по теме Киев не выделил деньги на «зубы дракона» в Запорожье «Командованию ВСУ не остается ничего другого, кроме как уходить в глухую оборону на тех позициях, где они находятся, и делать ставку на неожиданные для нас наступательные действия на различных направлениях. В этом плане нам надо ждать сюрпризов от нового главкома ВСУ. Вполне вероятно возобновление наступательных действий украинской стороны в Херсонской и Запорожской областях по направлению на Крым, а также в районе Артемовска (Бахмута) или на Южно-Донецком направлении», — сказал Сергей Фомченков. Такое поведение может быть связано с проблемами в обороне, отметил эксперт. «Украинское командование понимает, что наступление российских войск может начаться на любом участке фронта или на нескольких сразу. Они не могут предсказать, где точно это произойдет, а создание обороны, подобной нашей „линии Суровикина“ на протяжении всего фронта является непосильной задачей для Киева. Не хватит ни ресурсов, ни войск, чтобы заполнить все позиции. Даже если бы Киеву это удалось, не хватит времени, чтобы создать линию везде полноценно. К тому же сам напряженный ход боевых действий не дает возможности украинскому командованию заниматься этим вопросом в условиях собственного кризиса управления войсками», — объяснил собеседник агентства. Новость по теме Шойгу: ВСУ бросает в бой оставшиеся резервы При этом для наступления ВСУ требуются люди, поэтому мобилизация в стране не заканчивается, продолжил командир добровольческого движения. «Многие подразделения были сильно потрепаны и выведены на переформирование. Требуется резкое увеличение темпов рекрутинга. Хотя бы для того, чтобы удержать оборону на нынешних позициях. Надо понимать, что наступательные действия, которые наверняка планирует украинское командование весной или летом, также потребуют огромного количества личного состава. Его нигде не взять, кроме как путем массовой мобилизации тех, кто еще не был охвачен. Киев не отказался от планов призвать на службу полмиллиона украинцев. Сама ситуация, в которую он загнал себя, будет неизбежно подталкивать к этому», — подчеркнул Фомченков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый главком ВСУ Александр Сырский сделает ставку на неожиданные наступательные действия, которые должны возобновиться к весенне-летнему периоду. Об этом URA.RU сообщил командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков. Ранее Сырский заявил, что ВСУ перешли в оборону на линии боевого соприкосновения. Он сообщил, что украинская армия находится в крайне сложной ситуации на купянском и авдеевском направлениях Харьковской области. «Командованию ВСУ не остается ничего другого, кроме как уходить в глухую оборону на тех позициях, где они находятся, и делать ставку на неожиданные для нас наступательные действия на различных направлениях. В этом плане нам надо ждать сюрпризов от нового главкома ВСУ. Вполне вероятно возобновление наступательных действий украинской стороны в Херсонской и Запорожской областях по направлению на Крым, а также в районе Артемовска (Бахмута) или на Южно-Донецком направлении», — сказал Сергей Фомченков. Такое поведение может быть связано с проблемами в обороне, отметил эксперт. «Украинское командование понимает, что наступление российских войск может начаться на любом участке фронта или на нескольких сразу. Они не могут предсказать, где точно это произойдет, а создание обороны, подобной нашей „линии Суровикина“ на протяжении всего фронта является непосильной задачей для Киева. Не хватит ни ресурсов, ни войск, чтобы заполнить все позиции. Даже если бы Киеву это удалось, не хватит времени, чтобы создать линию везде полноценно. К тому же сам напряженный ход боевых действий не дает возможности украинскому командованию заниматься этим вопросом в условиях собственного кризиса управления войсками», — объяснил собеседник агентства. При этом для наступления ВСУ требуются люди, поэтому мобилизация в стране не заканчивается, продолжил командир добровольческого движения. «Многие подразделения были сильно потрепаны и выведены на переформирование. Требуется резкое увеличение темпов рекрутинга. Хотя бы для того, чтобы удержать оборону на нынешних позициях. Надо понимать, что наступательные действия, которые наверняка планирует украинское командование весной или летом, также потребуют огромного количества личного состава. Его нигде не взять, кроме как путем массовой мобилизации тех, кто еще не был охвачен. Киев не отказался от планов призвать на службу полмиллиона украинцев. Сама ситуация, в которую он загнал себя, будет неизбежно подталкивать к этому», — подчеркнул Фомченков.