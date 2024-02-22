В ФРГ одобрили поставки дальнобойных ракет Киеву

Бундестаг проголосовал за резолюцию о поставках дальнобойных ракет Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, оружие, нато, груз, самолет, nato, переброска,  stock, военная помощь
Бундестаг проголосовал за поставки дальнобойных ракет Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бундестаг (нижняя палата немецкого парламента) большинством голосов проголосовал за проект резолюции о поставках дальнобойных систем вооружения Киеву. Трансляция голосования велась на сайте парламента ФРГ.

«За проголосовали 382, против — 284, воздержались 2», — объявила председатель бундестага. При этом ранее в ФРГ отклонили документ фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), призывающий правительство немедленно поставить Украине крылатых ракет Taurus.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский не смог прямо ответить на вопрос о том, что он будет делать, если Запад прекратит поставлять военную помощь Киеву. «Нам надо будет найти что-то похожее», — ответил украинский лидер на вопрос о существовании «плана Б».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бундестаг (нижняя палата немецкого парламента) большинством голосов проголосовал за проект резолюции о поставках дальнобойных систем вооружения Киеву. Трансляция голосования велась на сайте парламента ФРГ. «За проголосовали 382, против — 284, воздержались 2», — объявила председатель бундестага. При этом ранее в ФРГ отклонили документ фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), призывающий правительство немедленно поставить Украине крылатых ракет Taurus. Ранее президент Украины Владимир Зеленский не смог прямо ответить на вопрос о том, что он будет делать, если Запад прекратит поставлять военную помощь Киеву. «Нам надо будет найти что-то похожее», — ответил украинский лидер на вопрос о существовании «плана Б».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...