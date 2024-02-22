В ФРГ одобрили поставки дальнобойных ракет Киеву

Бундестаг (нижняя палата немецкого парламента) большинством голосов проголосовал за проект резолюции о поставках дальнобойных систем вооружения Киеву. Трансляция голосования велась на сайте парламента ФРГ.
«За проголосовали 382, против — 284, воздержались 2», — объявила председатель бундестага. При этом ранее в ФРГ отклонили документ фракции оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), призывающий правительство немедленно поставить Украине крылатых ракет Taurus.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский не смог прямо ответить на вопрос о том, что он будет делать, если Запад прекратит поставлять военную помощь Киеву. «Нам надо будет найти что-то похожее», — ответил украинский лидер на вопрос о существовании «плана Б».
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