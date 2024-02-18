Курганские разведчики разминировали дороги к Авдеевке и ликвидировали снайперов

Разведчики из Курганской области участвовали в разминировании дорог к Авдеевке (ДНР) и ликвидировали снайперов ВСУ. Об этом URA.RU рассказал общественник Вячеслав Табашников, знакомый с военнослужащими.
«Перед наступлением и во время штурма Авдеевки шадринские бойцы из разведроты разминировали дороги. Они также занимались уничтожением дзотов (укрепленная огневая точка — прим. URA.RU) и ликвидацией снайперов», — пояснил собеседник информационного агентства.
По словам Табашникова, курганские бойцы вместе с солдатами из Челябинска и ХМАО принимали участие в поднятии флага России в центре Авдеевки. Сейчас в городе проводится окончательная зачистка. Основные формирования ВСУ покинули территорию и заняли оборонительные позиции.
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