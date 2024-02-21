21 февраля 2024

Губернатор ЯНАО обсудил с руководителем Росгидромета оптимизацию метеонаблюдения

Артюхов с Шумаковым обсудили сотрудничество в области гидрометеорологии
© Служба новостей «URA.RU»
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Стационарный пост мониторинга воздуха. Челябинск, флюгер, пост мониторинга воздуха
В отдаленных районах Ямала увеличат число точек метеонаблюдения Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил улучшение качества прогнозов погоды в регионе с руководителем Росгидромета Игорем Шумаковым. Об этом сообщили в telegram-канале окружного правительства.

«Дмитрий Артюхов и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков договорились о сотрудничестве. Стороны обговорили возможности увеличения числа точек метеонаблюдения в округе. В основном речь идет об отдаленных территориях, для которых наличие качественного прогноза погоды позволяет максимально эффективно строить работу при перевозках пассажиров и грузов вертолетами, медицинской эвакуации, авиапатрулировании», — говорится в сообщении.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил улучшение качества прогнозов погоды в регионе с руководителем Росгидромета Игорем Шумаковым. Об этом сообщили в telegram-канале окружного правительства. «Дмитрий Артюхов и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков договорились о сотрудничестве. Стороны обговорили возможности увеличения числа точек метеонаблюдения в округе. В основном речь идет об отдаленных территориях, для которых наличие качественного прогноза погоды позволяет максимально эффективно строить работу при перевозках пассажиров и грузов вертолетами, медицинской эвакуации, авиапатрулировании», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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