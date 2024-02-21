Губернатор ЯНАО обсудил с руководителем Росгидромета оптимизацию метеонаблюдения

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов обсудил улучшение качества прогнозов погоды в регионе с руководителем Росгидромета Игорем Шумаковым. Об этом сообщили в telegram-канале окружного правительства.
«Дмитрий Артюхов и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков договорились о сотрудничестве. Стороны обговорили возможности увеличения числа точек метеонаблюдения в округе. В основном речь идет об отдаленных территориях, для которых наличие качественного прогноза погоды позволяет максимально эффективно строить работу при перевозках пассажиров и грузов вертолетами, медицинской эвакуации, авиапатрулировании», — говорится в сообщении.
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.