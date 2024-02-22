Полицейский, шлепавший ремнем свердловских студенток, клянчил для себя подарки. Видео

22 февраля 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Педагог, воспитывавший ремнем студенток, уволился по собственному желанию (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Педагог техникума в Каменске-Уральском (Свердловская область), сотрудник полиции Иван Корсак не только ставил в угол и шлепал студенток ремнем, но и требовал для себя подарки. Об этом сообщил юрист Сергей Барсуков. По его словам, переписки, подтверждающие факты вымогательства, предоставлены в органы следствия. «У нас есть доказательства, которые мы предоставили в органы следствия, что этот преподаватель вымогал деньги на подарки! Именно вымогал, а не просил. Есть целый ряд переписок и свидетелей, которые эти факты подтверждают», — заявил юрист. Его видеообращение опубликовано в группе «Юридическая контора „Сергей Барсуков и партнеры“„во ‚ВКонтакте‘. Барсуков утверждает, что Корсак скидывал скриншоты желаемых подарков студентам. Об инциденте с участием Ивана Корсака стало известно 20 февраля. После того, как родители пожаловались на необычные методы воспитания детей, педагог уволился из учебного заведения по собственному желанию.

Педагог техникума в Каменске-Уральском (Свердловская область), сотрудник полиции Иван Корсак не только ставил в угол и шлепал студенток ремнем, но и требовал для себя подарки. Об этом сообщил юрист Сергей Барсуков. По его словам, переписки, подтверждающие факты вымогательства, предоставлены в органы следствия. «У нас есть доказательства, которые мы предоставили в органы следствия, что этот преподаватель вымогал деньги на подарки! Именно вымогал, а не просил. Есть целый ряд переписок и свидетелей, которые эти факты подтверждают», — заявил юрист. Его видеообращение опубликовано в группе «Юридическая контора „Сергей Барсуков и партнеры“„во ‚ВКонтакте‘. Барсуков утверждает, что Корсак скидывал скриншоты желаемых подарков студентам. Об инциденте с участием Ивана Корсака стало известно 20 февраля. После того, как родители пожаловались на необычные методы воспитания детей, педагог уволился из учебного заведения по собственному желанию.