Полицейский, шлепавший ремнем свердловских студенток, клянчил для себя подарки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт: домашнее насилие. Пермь, порка, домашнее насилие, ремень в руке, ремень с пряжкой, телесное наказание, папа с ремнем
Педагог, воспитывавший ремнем студенток, уволился по собственному желанию (архивное фото) Фото:

Педагог техникума в Каменске-Уральском (Свердловская область), сотрудник полиции Иван Корсак не только ставил в угол и шлепал студенток ремнем, но и требовал для себя подарки. Об этом сообщил юрист Сергей Барсуков. По его словам, переписки, подтверждающие факты вымогательства, предоставлены в органы следствия.

«У нас есть доказательства, которые мы предоставили в органы следствия, что этот преподаватель вымогал деньги на подарки! Именно вымогал, а не просил. Есть целый ряд переписок и свидетелей, которые эти факты подтверждают», — заявил юрист. Его видеообращение опубликовано в группе «Юридическая контора „Сергей Барсуков и партнеры“„во ‚ВКонтакте‘. Барсуков утверждает, что Корсак скидывал скриншоты желаемых подарков студентам.

Об инциденте с участием Ивана Корсака стало известно 20 февраля. После того, как родители пожаловались на необычные методы воспитания детей, педагог уволился из учебного заведения по собственному желанию.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Педагог техникума в Каменске-Уральском (Свердловская область), сотрудник полиции Иван Корсак не только ставил в угол и шлепал студенток ремнем, но и требовал для себя подарки. Об этом сообщил юрист Сергей Барсуков. По его словам, переписки, подтверждающие факты вымогательства, предоставлены в органы следствия. «У нас есть доказательства, которые мы предоставили в органы следствия, что этот преподаватель вымогал деньги на подарки! Именно вымогал, а не просил. Есть целый ряд переписок и свидетелей, которые эти факты подтверждают», — заявил юрист. Его видеообращение опубликовано в группе «Юридическая контора „Сергей Барсуков и партнеры“„во ‚ВКонтакте‘. Барсуков утверждает, что Корсак скидывал скриншоты желаемых подарков студентам. Об инциденте с участием Ивана Корсака стало известно 20 февраля. После того, как родители пожаловались на необычные методы воспитания детей, педагог уволился из учебного заведения по собственному желанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...