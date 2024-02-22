Президент РФ Владимир Путин назвал высказывание лидера США Джо Байдена, в котором он оскорбил главу РФ «сумасшедшим сукиным сыном», адекватной реакцией. Об этом российский лидер сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«И судя по тому, что он (Джо Байден — URA.RU) сейчас сказал, я был прав. Потому что это адекватная реакция на то, что я сказал. Он же не может мне сказать: „Володя, молодец, ты мне очень помог“», — сообщил Путин, его заявление опубликовано в telegram-канале Кремля.
Ранее президент РФ сообщил, что Россия будет работать с любым американским лидером, но лучше для нее будет нынешний президент США Джо Байден. Американский лидер в ответ на это назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что попытки Байдена использовать ругательства в адрес глав других государств, в том числе и Путина, никак не ущемляют интересы РФ.
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