Путин ответил на хамское высказывание Байдена в свой адрес. Видео

Путин: оскорбительное высказывание Байдена — это адекватная реакция

22 февраля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что у Джо Байдена адекватная реакция Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин назвал высказывание лидера США Джо Байдена, в котором он оскорбил главу РФ «сумасшедшим сукиным сыном», адекватной реакцией. Об этом российский лидер сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. «И судя по тому, что он (Джо Байден — URA.RU) сейчас сказал, я был прав. Потому что это адекватная реакция на то, что я сказал. Он же не может мне сказать: „Володя, молодец, ты мне очень помог“», — сообщил Путин, его заявление опубликовано в telegram-канале Кремля. Ранее президент РФ сообщил, что Россия будет работать с любым американским лидером, но лучше для нее будет нынешний президент США Джо Байден. Американский лидер в ответ на это назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что попытки Байдена использовать ругательства в адрес глав других государств, в том числе и Путина, никак не ущемляют интересы РФ.

Президент РФ Владимир Путин назвал высказывание лидера США Джо Байдена, в котором он оскорбил главу РФ «сумасшедшим сукиным сыном», адекватной реакцией. Об этом российский лидер сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. «И судя по тому, что он (Джо Байден — URA.RU) сейчас сказал, я был прав. Потому что это адекватная реакция на то, что я сказал. Он же не может мне сказать: „Володя, молодец, ты мне очень помог“», — сообщил Путин, его заявление опубликовано в telegram-канале Кремля. Ранее президент РФ сообщил, что Россия будет работать с любым американским лидером, но лучше для нее будет нынешний президент США Джо Байден. Американский лидер в ответ на это назвал Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что попытки Байдена использовать ругательства в адрес глав других государств, в том числе и Путина, никак не ущемляют интересы РФ.