Кирби: США не отказались от идеи отправить ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS

США никогда не отказывались от идеи поставить ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS. Эта опция все еще рассматривается. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы никогда не отказывались от возможности поставок ракет ATACMS. Они по-прежнему являются неотъемлемой частью дискуссий, которые мы продолжаем вести с Украиной», — заявил Кирби во время брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с конгрессменами США поставки ATACMS. Договоренностей достичь не удалось. В беседе с URA.RU военный эксперт, полковник запаса Игорь Коротченко отмечал, что дальнобойные западные ракеты угрожают российским городам.
США никогда не отказывались от идеи поставить ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS. Эта опция все еще рассматривается. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Мы никогда не отказывались от возможности поставок ракет ATACMS. Они по-прежнему являются неотъемлемой частью дискуссий, которые мы продолжаем вести с Украиной», — заявил Кирби во время брифинга для журналистов, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома. Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с конгрессменами США поставки ATACMS. Договоренностей достичь не удалось. В беседе с URA.RU военный эксперт, полковник запаса Игорь Коротченко отмечал, что дальнобойные западные ракеты угрожают российским городам.