Полковник запаса Коротченко: новые поставки для ВСУ угрожают российским городам

17 января 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Россия должна полностью контролировать воздушное пространство, чтобы защищать города, сказал Игорь Коротченко Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским городам угрожают беспилотники, а в перспективе и дальнобойные западные ракеты, истребители. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. Новость по теме Полковник Матвийчук назвал реальную причину ударов ВСУ по Воронежу «Украина — это постоянный источник террористических угроз и атак. Мы это видели по ряду российских городов, включая Белгород и Воронеж. Я уже не говорю про Донецк, Луганск. Главная угроза, которую сегодня Украина нам несет, — это удары беспилотниками. Далее в этом году ожидается продолжение поставок американских ракет ATACMS, британских дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Возможно, и Германия присоединится с Taurus. Также возможно появление истребителей F-16, как платформы, которая сможет нести различные виды ракет», — сказал Игорь Коротченко. По его словам, единственное эффективное средство борьбы — это комплексная система противовоздушной обороны. «Не важно, какой тип беспилотников и крылатых ракет. Средство эффективное только одно. У нас есть проверенные, хорошо зарекомендовавшие себя в зоне СВО, комплекс малой дальности ТОР М2 и БУК М3 — это комплекс ПВО средней дальности. Они эффективны и для прикрытия группировок войск, и для прикрытия объектов, как средств уже объектовой ПВО. Поэтому наращивание усилий по их выпуску может быть ответом с точки зрения парирования текущих и перспективных угроз», — отметил эксперт. Новость по теме Картаполов: Украина получит дальнобойное оружие перед выборами Помимо ПВО, есть и другие способы защиты, продолжил полковник запаса. «От Украины террористическая угроза будет сходить еще долго. Это и атаки беспилотниками, и ракетами различного класса. Поэтому тут только ПВО — как эффективное, надежное проверенное время средство, а также сочетания других способов радиоэлектронного подавления, контроль воздушного пространства, с использованием различного типа РЛС (радиолокационная станция), которые способны обнаруживать и сопровождать малозаметные цели. Есть еще возможность нанесения ударов превентивных по местам базирования производства, допустим, беспилотников на Украине», — заключил Коротченко. Атака беспилотников по Воронежу произошла в ночь на 16 января. Российские ПВО успешно отразили ее, но в одном из домов произошло возгорание. За время проведения спецоперации на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам ВСУ. В результате прилетов 30 декабря погибли 25 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российским городам угрожают беспилотники, а в перспективе и дальнобойные западные ракеты, истребители. Об этом в беседе с URA.RU заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. «Украина — это постоянный источник террористических угроз и атак. Мы это видели по ряду российских городов, включая Белгород и Воронеж. Я уже не говорю про Донецк, Луганск. Главная угроза, которую сегодня Украина нам несет, — это удары беспилотниками. Далее в этом году ожидается продолжение поставок американских ракет ATACMS, британских дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Возможно, и Германия присоединится с Taurus. Также возможно появление истребителей F-16, как платформы, которая сможет нести различные виды ракет», — сказал Игорь Коротченко. По его словам, единственное эффективное средство борьбы — это комплексная система противовоздушной обороны. «Не важно, какой тип беспилотников и крылатых ракет. Средство эффективное только одно. У нас есть проверенные, хорошо зарекомендовавшие себя в зоне СВО, комплекс малой дальности ТОР М2 и БУК М3 — это комплекс ПВО средней дальности. Они эффективны и для прикрытия группировок войск, и для прикрытия объектов, как средств уже объектовой ПВО. Поэтому наращивание усилий по их выпуску может быть ответом с точки зрения парирования текущих и перспективных угроз», — отметил эксперт. Помимо ПВО, есть и другие способы защиты, продолжил полковник запаса. «От Украины террористическая угроза будет сходить еще долго. Это и атаки беспилотниками, и ракетами различного класса. Поэтому тут только ПВО — как эффективное, надежное проверенное время средство, а также сочетания других способов радиоэлектронного подавления, контроль воздушного пространства, с использованием различного типа РЛС (радиолокационная станция), которые способны обнаруживать и сопровождать малозаметные цели. Есть еще возможность нанесения ударов превентивных по местам базирования производства, допустим, беспилотников на Украине», — заключил Коротченко. Атака беспилотников по Воронежу произошла в ночь на 16 января. Российские ПВО успешно отразили ее, но в одном из домов произошло возгорание. За время проведения спецоперации на Украине Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам ВСУ. В результате прилетов 30 декабря погибли 25 человек.