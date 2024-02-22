Армия и оружие Наемник из США Вандайк: Россия начала охоту на ВСУ с помощью дронов 23 февраля 2024 в 00:49 Размер текста - 17 + Дроны в РФ запущены в серийное производство Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия наносит интенсивные удары по ВСУ беспилотниками, что создает Вооруженным силам Украины (ВСУ) серьезные проблемы. Об этом заявил американский наемник Мэтт Вандайк. «Большая проблема в том, что россияне охотятся на нас с помощью дронов. Они сбрасывают гранаты. Я сам столкнулся с этим», — заявил Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom . По словам наемника, боевой дух в рядах ВСУ падает — многие украинцы избегают мобилизации. Он также заявил о существенной нехватке живой силы в рядах украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил внедрить в армию ВСУ оружие против разведывательных дронов России. Зеленский заявляет, что оно поможет «ослепить» дроны «Орлан» и ZALA, которые якобы «выступают глазами русской артиллерии». Российская армия наносит интенсивные удары по ВСУ беспилотниками, что создает Вооруженным силам Украины (ВСУ) серьезные проблемы. Об этом заявил американский наемник Мэтт Вандайк. «Большая проблема в том, что россияне охотятся на нас с помощью дронов. Они сбрасывают гранаты. Я сам столкнулся с этим», — заявил Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По словам наемника, боевой дух в рядах ВСУ падает — многие украинцы избегают мобилизации. Он также заявил о существенной нехватке живой силы в рядах украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил внедрить в армию ВСУ оружие против разведывательных дронов России. Зеленский заявляет, что оно поможет «ослепить» дроны «Орлан» и ZALA, которые якобы «выступают глазами русской артиллерии». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям