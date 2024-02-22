22 февраля 2024

Наемник из США Вандайк: Россия начала охоту на ВСУ с помощью дронов

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Дроны в РФ запущены в серийное производство Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская армия наносит интенсивные удары по ВСУ беспилотниками, что создает Вооруженным силам Украины (ВСУ) серьезные проблемы. Об этом заявил американский наемник Мэтт Вандайк.

«Большая проблема в том, что россияне охотятся на нас с помощью дронов. Они сбрасывают гранаты. Я сам столкнулся с этим», — заявил Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По словам наемника, боевой дух в рядах ВСУ падает — многие украинцы избегают мобилизации. Он также заявил о существенной нехватке живой силы в рядах украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил внедрить в армию ВСУ оружие против разведывательных дронов России. Зеленский заявляет, что оно поможет «ослепить» дроны «Орлан» и ZALA, которые якобы «выступают глазами русской артиллерии».

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Российская армия наносит интенсивные удары по ВСУ беспилотниками, что создает Вооруженным силам Украины (ВСУ) серьезные проблемы. Об этом заявил американский наемник Мэтт Вандайк. «Большая проблема в том, что россияне охотятся на нас с помощью дронов. Они сбрасывают гранаты. Я сам столкнулся с этим», — заявил Вандайк в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По словам наемника, боевой дух в рядах ВСУ падает — многие украинцы избегают мобилизации. Он также заявил о существенной нехватке живой силы в рядах украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил внедрить в армию ВСУ оружие против разведывательных дронов России. Зеленский заявляет, что оно поможет «ослепить» дроны «Орлан» и ZALA, которые якобы «выступают глазами русской артиллерии».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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