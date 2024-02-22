22 февраля 2024

В День защитника Отечества на некоторых улицах Тюмени ограничат движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Минирование пункта доставки магазина La Moda. Екатеринбург, зима, полиция, дпс, перекрытие движения
В Тюмени 23 февраля изменят движение на четырех участках дорог Фото:

В День защитника Отечества из-за «Спецоперации „Лед“» изменится организация движения в заречной части Тюмени. Об этом сообщили в региональном УГИБДД МВД России.

«В связи с проведением «Спецоперации «Лед» 23 февраля 2024 года изменится организация движения в заречной части города Тюмени. Таким образом. будет ограничено движение по улице Поперечной на участке от улицы Береговой до Заозерной и по улице Береговой от Красноармейской до Поперечной», — написано в telegram-канал ведомства.

Также на некоторых улицах будет организованно одностороннее движение. Среди них: улица Береговая от Щербакова до Красноармейской и улица Красноармейская от Береговой до Заозерной.

В День защитника Отечества тюменских мужчин накормят кашей из полевой кухни, покажут стриптиз и дадут приз за лучшую игру в боулинге. Такие развлечения организованы в рамках «Спецоперации „Лед“», на которой также состоятся гонки на льду, выступление парашютистов и выставка военной техники.

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В День защитника Отечества из-за «Спецоперации „Лед“» изменится организация движения в заречной части Тюмени. Об этом сообщили в региональном УГИБДД МВД России. «В связи с проведением «Спецоперации «Лед» 23 февраля 2024 года изменится организация движения в заречной части города Тюмени. Таким образом. будет ограничено движение по улице Поперечной на участке от улицы Береговой до Заозерной и по улице Береговой от Красноармейской до Поперечной», — написано в telegram-канал ведомства. Также на некоторых улицах будет организованно одностороннее движение. Среди них: улица Береговая от Щербакова до Красноармейской и улица Красноармейская от Береговой до Заозерной. В День защитника Отечества тюменских мужчин накормят кашей из полевой кухни, покажут стриптиз и дадут приз за лучшую игру в боулинге. Такие развлечения организованы в рамках «Спецоперации „Лед“», на которой также состоятся гонки на льду, выступление парашютистов и выставка военной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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