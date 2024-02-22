Врио главы Кургана Аргышева встретилась с семьями бойцов СВО

Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева встретилась с бойцами специальной военной операции (СВО) и их семьями. Во встрече также приняла участие управделами мэрии Елена Суржук, сообщили в пресс-службе администрации.
«Анастасия Аргышева встретилась с бойцами, прибывшими в отпуск из зоны СВО. Встреча проходила в неформальной обстановке, за чашкой чая. Были обсуждены вопросы, волнующие военнослужащих и их близких», — сообщили в telegram-канале мэрии.
Аргышева обсудила с бойцами отправку гуманитарной помощи в зону спецоперации и поддержку семей. Также военнослужащие рассказали о себе и задачах, которые выполняют на СВО. Врио главы города пожелала солдатам крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой.
Также с бойцом СВО встретился и первый замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев. Он передал мужчине прицел и каску.
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