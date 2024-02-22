22 февраля 2024

Врио главы Кургана Аргышева встретилась с семьями бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие штаба общественной поддержки Путина с Шумковым и Ильтяковым. Курган, аргышева анастасия
Анастасия Аргышева пожелала бойцам скорейшего возвращения домой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева встретилась с бойцами специальной военной операции (СВО) и их семьями. Во встрече также приняла участие управделами мэрии Елена Суржук, сообщили в пресс-службе администрации.

«Анастасия Аргышева встретилась с бойцами, прибывшими в отпуск из зоны СВО. Встреча проходила в неформальной обстановке, за чашкой чая. Были обсуждены вопросы, волнующие военнослужащих и их близких», — сообщили в telegram-канале мэрии.

Аргышева обсудила с бойцами отправку гуманитарной помощи в зону спецоперации и поддержку семей. Также военнослужащие рассказали о себе и задачах, которые выполняют на СВО. Врио главы города пожелала солдатам крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой.

Также с бойцом СВО встретился и первый замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев. Он передал мужчине прицел и каску.

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Временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева встретилась с бойцами специальной военной операции (СВО) и их семьями. Во встрече также приняла участие управделами мэрии Елена Суржук, сообщили в пресс-службе администрации. «Анастасия Аргышева встретилась с бойцами, прибывшими в отпуск из зоны СВО. Встреча проходила в неформальной обстановке, за чашкой чая. Были обсуждены вопросы, волнующие военнослужащих и их близких», — сообщили в telegram-канале мэрии. Аргышева обсудила с бойцами отправку гуманитарной помощи в зону спецоперации и поддержку семей. Также военнослужащие рассказали о себе и задачах, которые выполняют на СВО. Врио главы города пожелала солдатам крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой. Также с бойцом СВО встретился и первый замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев. Он передал мужчине прицел и каску.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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