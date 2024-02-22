Курганский депутат ГД рассказал, как давал присягу в армии

Александр Ильтяков отметил, что присяга — это незабываемое событие в жизни
Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков рассказал, что дал свою присягу на служение стране на 22-й день службы 7 января 1990 года. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Свою присягу я давал на 22-й день службы 7 января 1990 года. Для любого мужчины это трогательное и незабываемое событие в жизни, определяющий момент», — написал Ильтяков.
Депутат отметил, что при присяге каждый берет на себя ответственность за друга, за семью, маму и родину. «В такие моменты подкатывает „комок к горлу“, ты ощущаешь неописуемые чувства», — подчеркнул Ильтяков.
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