Медведев вспомнил подвиги Героев России в борьбе с неонацистами

Медведев 23 февраля напомнил об освобождении Артемовска и Авдеевки в зоне СВО
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев поздравил солдат с Днем защитника Отечества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества. В своем обращении он вспомнил все значимые достижения российских солдат в борьбе с неонацистами. Например, он отметил освобождение городов в зоне спецоперации на Украине, таких как Артемовск (Бахмут) и Авдеевка.

«Гордимся подвигами героев Мариуполя, Попасной, Лисичанска, Артемовска, Авдеевки — всех, кто приближает нашу окончательную победу над неонацистами. Склоняем головы перед светлой памятью павших», — подчеркнул Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он также обозначил, что российские солдаты готовы встать на защиту своего отечества в любую минуту. Солдаты РФ — основа сегодняшнего государства, подчеркнул он.

С обращением к россиянам также выступили сегодня премьер-министр страны Михаил Мишустин и министр обороны России Сергей Шойгу. Они также акцентировали внимание на подвигах солдат, которые делают все для сохранения государственной безопасности и суверенитета. В ходе СВО солдаты ВС РФ в борьбе с украинскими солдатами освободили немало территорий. В 2023 году одной из громких достижений стадо освобождение Артемовска. Уже в 2024 году ВС РФ смогли освободить Авдеевку.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества. В своем обращении он вспомнил все значимые достижения российских солдат в борьбе с неонацистами. Например, он отметил освобождение городов в зоне спецоперации на Украине, таких как Артемовск (Бахмут) и Авдеевка. «Гордимся подвигами героев Мариуполя, Попасной, Лисичанска, Артемовска, Авдеевки — всех, кто приближает нашу окончательную победу над неонацистами. Склоняем головы перед светлой памятью павших», — подчеркнул Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он также обозначил, что российские солдаты готовы встать на защиту своего отечества в любую минуту. Солдаты РФ — основа сегодняшнего государства, подчеркнул он. С обращением к россиянам также выступили сегодня премьер-министр страны Михаил Мишустин и министр обороны России Сергей Шойгу. Они также акцентировали внимание на подвигах солдат, которые делают все для сохранения государственной безопасности и суверенитета. В ходе СВО солдаты ВС РФ в борьбе с украинскими солдатами освободили немало территорий. В 2023 году одной из громких достижений стадо освобождение Артемовска. Уже в 2024 году ВС РФ смогли освободить Авдеевку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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