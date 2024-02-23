Медведев вспомнил подвиги Героев России в борьбе с неонацистами

Медведев 23 февраля напомнил об освобождении Артемовска и Авдеевки в зоне СВО

23 февраля 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев поздравил солдат с Днем защитника Отечества Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества. В своем обращении он вспомнил все значимые достижения российских солдат в борьбе с неонацистами. Например, он отметил освобождение городов в зоне спецоперации на Украине, таких как Артемовск (Бахмут) и Авдеевка. «Гордимся подвигами героев Мариуполя, Попасной, Лисичанска, Артемовска, Авдеевки — всех, кто приближает нашу окончательную победу над неонацистами. Склоняем головы перед светлой памятью павших», — подчеркнул Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он также обозначил, что российские солдаты готовы встать на защиту своего отечества в любую минуту. Солдаты РФ — основа сегодняшнего государства, подчеркнул он. С обращением к россиянам также выступили сегодня премьер-министр страны Михаил Мишустин и министр обороны России Сергей Шойгу. Они также акцентировали внимание на подвигах солдат, которые делают все для сохранения государственной безопасности и суверенитета. В ходе СВО солдаты ВС РФ в борьбе с украинскими солдатами освободили немало территорий. В 2023 году одной из громких достижений стадо освобождение Артемовска. Уже в 2024 году ВС РФ смогли освободить Авдеевку.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем защитника Отечества. В своем обращении он вспомнил все значимые достижения российских солдат в борьбе с неонацистами. Например, он отметил освобождение городов в зоне спецоперации на Украине, таких как Артемовск (Бахмут) и Авдеевка. «Гордимся подвигами героев Мариуполя, Попасной, Лисичанска, Артемовска, Авдеевки — всех, кто приближает нашу окончательную победу над неонацистами. Склоняем головы перед светлой памятью павших», — подчеркнул Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он также обозначил, что российские солдаты готовы встать на защиту своего отечества в любую минуту. Солдаты РФ — основа сегодняшнего государства, подчеркнул он. С обращением к россиянам также выступили сегодня премьер-министр страны Михаил Мишустин и министр обороны России Сергей Шойгу. Они также акцентировали внимание на подвигах солдат, которые делают все для сохранения государственной безопасности и суверенитета. В ходе СВО солдаты ВС РФ в борьбе с украинскими солдатами освободили немало территорий. В 2023 году одной из громких достижений стадо освобождение Артемовска. Уже в 2024 году ВС РФ смогли освободить Авдеевку.