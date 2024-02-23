В ВСУ рассказали об аду в Авдеевке

The Washington Post: ВСУ обозвали последний бой в Авдеевке настоящим адом

23 февраля 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

ВСУ назвали бой с РФ за Авдеевку «настоящим адом», передает The Washington Post (архивное фото) Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассказали о своем отступлении из Авдеевки после победы российских солдат. Украинские бойцы признались, что тогда происходящее в городе напоминало им настоящий ад. Об этом пишет американское издание The Washington Post. «Это был ад. Абсолютный ад», — поделился солдат 110-й украинской бригады Юрий в разговоре с американскими журналистами. Другой солдат по имени Денис, 22-летний боец ВСУ признался, что до последнего думал — он не вернется с Авдеевки живым. Он уточнил, что российские солдаты имели полное военное преимущество на ними. Российские солдаты бомбардировали украинские позиции, направляя артиллерийские снаряды. Россия освободила Авдеевку 18 февраля. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу лично отчитался президенту страны Владимиру Путину об этом. В США также писали о том, что Украина сбежала из города без согласования украинского командования.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) рассказали о своем отступлении из Авдеевки после победы российских солдат. Украинские бойцы признались, что тогда происходящее в городе напоминало им настоящий ад. Об этом пишет американское издание The Washington Post. «Это был ад. Абсолютный ад», — поделился солдат 110-й украинской бригады Юрий в разговоре с американскими журналистами. Другой солдат по имени Денис, 22-летний боец ВСУ признался, что до последнего думал — он не вернется с Авдеевки живым. Он уточнил, что российские солдаты имели полное военное преимущество на ними. Российские солдаты бомбардировали украинские позиции, направляя артиллерийские снаряды. Россия освободила Авдеевку 18 февраля. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу лично отчитался президенту страны Владимиру Путину об этом. В США также писали о том, что Украина сбежала из города без согласования украинского командования.