СК РФ предъявил обвинения причастным к убийству водителя питерского адвоката

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Избрание меры пресечения Азату Никояну. Екатеринбург, уголовное дело, арест, подсудимый, судебное заседание, суд, мера пресечения
Исполнитель и заказчик убийства человека в Санкт-Петербурге предъявлены обвинения, передает Следком Фото:

Следственный комитет РФ предъявил обвинения организатору и исполнителю убийства жителя Санкт-Петербурга. Ранее возле одной из гимназий потерпевшему выстрелили в голову из пистолета. Об этом сообщает Следком. Отмечается, что злоумышленники изначально планировали убийство адвоката Виктора Патрушева, однако киллер перепутал и вместо него убил его водителя.

«Следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России задержаны ранее судимый Андрей Артюхин, а также Гинтерас Рагаускас. Им предъявлено обвинение в организации и совершении убийства», — передает Следственный комитет в своем telegram-канале. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обоих.

В Санкт-Петербурге 20 февраля киллер выстрелил в голову мужчине, приняв его за свою первоначальную жертву — адвоката Патрушева. В итоге пострадавший был госпитализирован, однако его не смогли спасти и тот скончался 22 февраля.

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Следственный комитет РФ предъявил обвинения организатору и исполнителю убийства жителя Санкт-Петербурга. Ранее возле одной из гимназий потерпевшему выстрелили в голову из пистолета. Об этом сообщает Следком. Отмечается, что злоумышленники изначально планировали убийство адвоката Виктора Патрушева, однако киллер перепутал и вместо него убил его водителя. «Следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России задержаны ранее судимый Андрей Артюхин, а также Гинтерас Рагаускас. Им предъявлено обвинение в организации и совершении убийства», — передает Следственный комитет в своем telegram-канале. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обоих. В Санкт-Петербурге 20 февраля киллер выстрелил в голову мужчине, приняв его за свою первоначальную жертву — адвоката Патрушева. В итоге пострадавший был госпитализирован, однако его не смогли спасти и тот скончался 22 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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