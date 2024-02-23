СК РФ предъявил обвинения причастным к убийству водителя питерского адвоката

Следственный комитет РФ предъявил обвинения организатору и исполнителю убийства жителя Санкт-Петербурга. Ранее возле одной из гимназий потерпевшему выстрелили в голову из пистолета. Об этом сообщает Следком. Отмечается, что злоумышленники изначально планировали убийство адвоката Виктора Патрушева, однако киллер перепутал и вместо него убил его водителя.
«Следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России задержаны ранее судимый Андрей Артюхин, а также Гинтерас Рагаускас. Им предъявлено обвинение в организации и совершении убийства», — передает Следственный комитет в своем telegram-канале. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обоих.
В Санкт-Петербурге 20 февраля киллер выстрелил в голову мужчине, приняв его за свою первоначальную жертву — адвоката Патрушева. В итоге пострадавший был госпитализирован, однако его не смогли спасти и тот скончался 22 февраля.
Следственный комитет РФ предъявил обвинения организатору и исполнителю убийства жителя Санкт-Петербурга. Ранее возле одной из гимназий потерпевшему выстрелили в голову из пистолета. Об этом сообщает Следком. Отмечается, что злоумышленники изначально планировали убийство адвоката Виктора Патрушева, однако киллер перепутал и вместо него убил его водителя. «Следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД России задержаны ранее судимый Андрей Артюхин, а также Гинтерас Рагаускас. Им предъявлено обвинение в организации и совершении убийства», — передает Следственный комитет в своем telegram-канале. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обоих. В Санкт-Петербурге 20 февраля киллер выстрелил в голову мужчине, приняв его за свою первоначальную жертву — адвоката Патрушева. В итоге пострадавший был госпитализирован, однако его не смогли спасти и тот скончался 22 февраля.